Sergio ‘Maravilla’ Martínez regresa al ring en busca de una oportunidad por el título mundial

A sus 49 años, Sergio ‘Maravilla’ Martínez subirá nuevamente al ring este 21 de marzo para buscar una nueva oportunidad por el título de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El boxeador argentino regresará a su país, tras casi 10 años de ausencia, para enfrentar al colombiano Jhon Teherán en el Luna Park, ubicado en Buenos Aires.

En la cartelera que rendirá homenaje al icónico Óscar Bonavena, se estrenará la serie biográfica del pugilista ‘Ringo: Gloria y Muerte’ exclusiva de Star +, por lo que Maravilla Martínez se siente honrado de ser parte de este tributo y también por pelear por primera vez en el mítico recinto Luna Park.

“Estoy sumamente contento por la posibilidad de pelear en Argentina después de casi 10 años y, sobre todo, pelear en Luna Park en el homenaje a una institución, ‘Ringo’ no fue un boxeador más, no fue un boxeador común, fue alguien diferente que se convirtió en una institución y es parte de nuestra historia y folklore argentino. Ser parte de ello es algo fantástico”, dijo el argentino a ESPN.

El excampeón mundial indicó que se encuentra en una etapa magnífica de su carrera y que este 2023 será decisivo para cumplir su sueño de disputar el título mundial que posee el cubano Erislandy Lara.

“Estoy entrando en un año decisivo para este segundo tramo de mi carrera. Mi enfoque es estupendo. Hice foco desde hace tiempo en ganar un título mundial y este es un gran paso, un paso enorme hacia ese sueño, esa locura hermosa en la que estoy inmerso por el que vale la pena trabajar”, comentó.

El boxeador argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez cuenta con una excelente marca de 56 victorias (31 por la vía del nocaut), 3 derrotas y 2 empates. Por su parte, el colombiano Jhon Teherán posee récord de 18 triunfos (15 KO’s) y 2 reveses como profesional.

La cartelera la completan: Héctor Andrés Sosa vs. Laureano Sciuto (peso ligero), Brian Arregui vs. Matías Galucci (peso superwelter) y Sebastián Castillo vs. Damián Arce (peso supermosca).

