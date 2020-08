“Maravilla” Martínez está de vuelta y sueña con una pelea por el título mundial a sus 45 años

El peleador argentino vuelve al cuadrilatero 6 años después y ya sueña con enfrentar a Ryota Murata

El peleador argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez está de vuelta en el boxeo después de seis años y de entrada, no descarta la posibilidad de disputar nuevamente un título mundial pese a sus 45 años de edad.

Martínez, poseedor de un récord de 51-3-2 y 28 triunfos por KO, espera una oportunidad ante el campeón Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, el japonés Ryota Murata (16-2-0, 13 KO’s), de 34 años.

El regreso de Sergio "Maravilla" Martínez 🇦🇷 al boxeo 🥊ya tiene fecha confirmada: 22 de agosto, en España 🇪🇸, en categoría mediano, a 10 rounds, ante un rival a confirmar. No combate desde el 7 de junio de 2014. El último 21 de febrero cumplió 45 años. pic.twitter.com/eLp0FloDRj — VarskySports (@VarskySports) June 26, 2020

“Si llega la pelea por el título en mi carrera o en mi vida va a ser con más de 46 años. No puedo descartarlo, sinceramente. Hubo ahí una promesa de palabra, y en esto la palabra a veces pesa mucho, por parte del presidente de la AMB de hacer tres combates bien hechos y el cuarto voy por un título frente a Ryota Murata. Pero sería insensato de mi parte pensar en eso” apuntó durante una videoconferencia de Combate SPACE.

“Ahora tengo que pensar en el 21 de agosto y recién el 22 de agosto podré saber si recibo algún llamado o no. Porque sé que si hago las cosas bien el teléfono va a sonar y si no lo hago bien diré ‘chicos muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo, fue una aventura maravillosa, me voy a actuar y me busco a hacer shows de stand up y esas cosas'” apuntó el pugilista argentino.