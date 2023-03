A Ángela Aguilar no le gusta que le digan “señora” y su reacción lo deja muy claro

Ángela Aguilar anunció su regreso a los escenarios en solitario con Piensa En Mí Tour 2023, una gira por algunos de los recintos más importantes de Estados Unidos. La cantante concedió una entrevista a Ventaneando para promocionar sus espectáculos y compartir algunos de los principales aprendizajes que ha encontrado durante su carrera en el medio artístico internacional.

En la entrevista, Aguilar compartió una anécdota en la que habría dejado al descubierto una posible inseguridad sobre su edad. Según ella, unas niñas la llamaron “señora” mientras pedían una fotografía con ella, lo que la ofendió. Aunque la joven que todavía alcanza los 20 años se molestó un poco, no arremetió contra sus pequeñas fans, pero sí pensó que estaban equivocadas al punto en que se sintió ofendida.

“Una vez estaba en un concierto y llegaron una niñas chiquitas y me dijeron: ‘Señora, puedo sacarme una foto con usted’ y yo ‘Señora tu abuela’, pero no se los dije, les prometo que no se los dije (…) nunca me había sentido más ofendida en la vida y eso que me han ofendido bastante”, recordó la cantante.

Por otro lado, Ángela agradeció que ha tenido experiencia ofreciendo conciertos en México y Estados Unidos, porque de esa manera ha apreciado todo el trabajo que se hace sobre el escenario y abajo de este. Asimismo, expresó que se siente afortunada por tener la oportunidad de ofrecer shows con frecuencia porque conoce a otros artistas que se esfuerzan, pero lamentablemente no han logrado tener gran éxito.

“Siento que cada vez más voy entendiendo y apreciando más lo que estoy viviendo porque yo creo que a los 14 años no estaba tan consciente de lo que era hacer una gira o lo importante que era hacer una gira y ahorita sí me estoy dando cuenta de lo afortunada que soy. Imagínese que privilegio poder decirles que me voy a presentar de nuevo este año”, dijo la cantante.

El próximo tour de Ángela Aguilar por Estados Unidos comenzará en el Auditorium Theatre de Chicago el 02 de junio y terminará en Arizona Financial Theatre de Phoenix el 24 del mismo mes. La gira de Aguilar dividió opiniones en redes sociales, algunos fanáticos que están en Estados Unidos se han mostrado emocionados por tener la oportunidad de escucharla en vivo, mientras que otros la criticaron por no anunciar fechas en México.

