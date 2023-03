“Aprovechada”: Acusan a Verónica del Castillo de utilizar la muerte de Rebecca Jones para promocionar sus terapias

El fallecimiento de la actriz mexicana Rebecca Jones conmocionó al mundo del espectáculo y provocó que decenas de artistas se pronunciaran al respecto. Tal fue el caso de la presentadora Verónica del Castillo, quien recurrió a sus redes sociales para emitir un mensaje que terminó por comprarle las críticas del público. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Kate del Castillo emitió un mensaje de despedida en donde reveló varios detalles sobre la salud de la actriz que hasta este momento no habían sido revelados. Y es que en su escrito informó que la estrella de historias como “Cabo” y “El maleficio” habría recibido “60 quimios en cinco años”.

“Amiga linda, desde diciembre de 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital”, se lee en el mensaje de la presentadora.

“Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste“, añadió Verónica del Castillo sobre el padecimiento de Jones.

A pesar de que la hija de Eric del Castillo intentó honrar la memoria de la histrionisa, el mensaje no fue bien recibido por el público. De hecho, la sección de comentarios bajo su publicación se llenó de respuestas en las que aseguraron que más allá de una despedida, se trató de la promoción de sus servicios como terapeuta Reiki Master.

“Que aprovechada”, “Muy fuera de lugar esta explicación a detalle, la señora Rebecca Jones siempre fue muy discreta con su enfermedad, ¿por qué hacerlo público ahorita? Increíble lo que puede hacer el ganar unos pesos de más con esta promoción” y “Esta es una pésima forma de dar publicidad a tu negocio”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que causó su mensaje, Verónica del Castillo se ha mantenido con bajo perfil en redes y no ha hecho ningún otro comentario al respecto.

