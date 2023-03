El director Zack Snyder revela los motivos de sus recientes mensajes en redes sociales

El director Zack Snyder fue durante varios años el responsable de películas de superhéroes basadas en historietas de DC, y hace algunos días publicó en sus redes sociales una fotografía del actor Henry Cavill, quien interpretó a Superman en varios filmes. De inmediato los fans se ilusionaron con la posibilidad de un próximo anuncio de una nueva cinta de la saga (tomando en cuenta de que ahora esa compañía cuenta con nuevos directivos), pero no fue así.

Finalmente Snyder reveló que sus mensajes eran para promocionar una convención referente a personajes de DC que se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de abril, en la que se proyectarán sus películas “Man of steel”, “Batman v Superman: Dawn of justice” y “Zack Snyder’s Justice League”, seguidas de sesiones de preguntas y respuestas con invitados especiales (no se sabe aún si entre éstos pudieran estar Cavill, Ben Affleck o Gal Gadot, quienes protagonizaron esas cintas).

La convención será en California y el dinero que se recaude en ésta será destinado a la Fundación para la Prevención del Suicidio en Estados Unidos (AFSP, por sus siglas en inglés). Zack tiene otros nuevos proyectos, específicamente en la plataforma de streaming Netflix: la segunda parte de su película “Army of the dead” y el filme de ciencia ficción “Rebel moon”.

