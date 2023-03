¿El nuevo ídolo del Benfica? Santiago Giménez no le cierra las puertas a futuros traspasos

Santiago Giménez es uno de los delanteros mexicanos del momento. El “Bebote” es una esperanza de gol en un presente poco alentador para la delantera de la Selección Mexicana. El exjugador de Cruz Azul destaca semana a semana en el Feyenoord de Países Bajos y esto ha generado interés en clubes importantes de Europa, entre ellos el Benfica.

El Sevilla de España y el Benfica de Portugal son los dos equipos con los que ha sido vinculado Santiago Giménez. A pesar de que el mexicano tiene un contrato vigente con el Feyenoord de Países Bajos, el azteca no se mostró muy convencido de permanecer “fiel” a los colores del equipo neerlandés.

“Yo no sé nada, si bien me enteré por las redes, yo en lo personal y en lo privado no sé nada. La verdad es que estoy muy contento en Feyenoord, creo que eso ya después se va a decidir entre familia si es que llega a pasar, entre clubes. En mi relación personal con Dios, porque creo que él es quien decide en mi camino, y creo que las decisiones que vaya a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios y que sea donde él quiera que esté”, explicó Giménez en conferencia de prensa.

Santiago Giménez y su sorprendente cuota goleadora

En su primer año en Europa, el “Bebote” dejó muy claro que no necesita un periodo de adaptación. Santiago Giménez ha sido una herramienta fundamental en el Feyenoord, un equipo que pelea por la Eredivisie y está en fases importantes de la UEFA Europa League.

El dato más sorprendente del “Chaquito” ha sido su despliegue goleador. Giménez ha participado en 34 encuentros y ha podido convertir 15 goles y repartir 3 asistencias en 1,641 minutos. Los datos señalan que el azteca tiene un promedio anotador de casi un gol por partido. Santiago Gimenez's goal and Arne Slot's celebration.

