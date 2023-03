“Mi mayor error”: Gianluigi Buffon lamenta haberse ido del PSG; perdió $10.8 millones de dólares

Tal parece que a Gianluigi Buffon le jugó una broma el destino, ya que en el 2019 decidió abandonar al París Saint-Germain para fichar por la Juventus de Turín, sin saber que las cosas hubieran mejorado para él de haberse quedado en Francia.

En entrevista con sus colegas italianos Christian Vieri y Antonio Cassano, durante una transmisión de Twitch, el exseleccionado de la Azzurri confesó que estaba muy contento viviendo en la capital francesa, pero se mudó porque creyó que no tendría oportunidad de jugar, con Alphonse Areola como portero titular del equipo.

Sin embargo, lo que desconocía es que Areola se lesionaría poco tiempo después de que él partiera a Turín y el PSG tuvo que buscar un arquero con apuro, circunstancia que, de haberse quedado, pudo haberlo convertido en titular.

Por si fuera poco, el arquero pudo cerrar un contrato millonario, ya que dio a entender que el club le ofreció $10.8 millones de dólares y lo rechazó por volver con “La Vecchia Signora”.

“Irme fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría (Alphonse) Areola y no lo acepté. En el deporte, para mí, juega el que se lo merece. ¿Por qué debía ser segundo en Francia? Como mucho podía serlo en Italia, y por eso regresé a la Juve. Luego me arrepentí, porque Areola se lesionó y ficharon a Keylor (Navas) en su lugar”, relató el mítico guardameta.

“(En París) me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos. Era feliz”, concluyó.

Sorprende Gigi #Buffon en BoboTV:

"Ir a París fue la experiencia más bella de mi vida. Jugué en un mega equipo, el más fuerte en el que estuve: técnicamente éramos muchísimo más fuertes que los demás , estaba convencido de que ganaríamos la Champions, pero la terminamos botando". pic.twitter.com/OU12FDOFaU — Andy Calcio (@Andy_Calcio) March 21, 2023

Actualmente, Buffon juega para el Parma de la Serie B, después de disputar dos temporadas con el conjunto bianconeri.

