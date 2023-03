Patrick Beverley reveló que renunció a tener relaciones con su esposa antes de los partidos para tener “piernas frescas”

Patrick Beverley tiene 10 años en la NBA y es uno de los jugadores más enfocados de la defensa en la liga. Durante una charla con Rone en su podcast ‘Pat Bev‘ de Barstool Sports comentó sus costumbres antes de los partidos para entrar mejor física y mentalmente.

Recientemente, Larsa Pippen, esposa de Scottie Pippen, contó que por más de 20 años tenía relaciones sexuales cuatro veces por noche con el 6 veces ganador del campeonato con los Bulls de Chicago.

Pero, Patrick Beverley reveló que para él la cosa es distinta. El jugador de los Bulls contó que no tiene relaciones sexuales con su pareja antes de los juegos.

No tengo sexo la noche antes de los partidos. Quiero tener las piernas frescas… ¿sabes a lo que me refiero?”, dijo Beverley.

Mandana Bolourchi, esposa de Beverley, es una modelo iraní e influencer de redes sociales. Beverley contó que Bolourchi no está contenta con la decisión de la abstinencia de sexo, pero que ella lo aceptó.

Beverley ha pasado por varios equipos. Los Rockets de Houston, Los Ángeles Clippers, los Timberwolves de Minnesota, Los Ángeles Lakers y por último los Bulls de Chicago.

Su norma ‘antisexo’ le ha llevado a Patrick Beverley a promediar 8,6 puntos, 4,2 rebotes y 3,4 asistencias en cerca de 600 partidos de temporada regular.

Esta temporada sus promedios con los Chicago Bulls son de 5,9 puntos, 6,1 rebotes y 3,7 asistencias en 28,7 minutos, mientras que en Los Angeles Lakers dejó registro de 6,4 puntos, 3,1 rebotes y 2,6 asistencias en 26,9 minutos. When Patrick Beverley was a kid, he used to sneak into the United Center.



Now he's getting standing ovations here.

Los Bulls de Chicago están en la pelea para clasificar a los playoffs de la NBA tras estar en la posición número 10 que los dejaría en el Play-In. El equipo tiene récord de 34 victorias y 38 derrotas y de 6 triunfos con 4 derrotas en los últimos 10 encuentros.

