Qué vitaminas debes tomar si estás luchando contra la caída del cabello

Es bien sabido que uno de los desagradables síntomas del estrés es la pérdida o adelgazamiento del cabello, esta última es un trastorno común definido como una interrupción en el ciclo de producción de cabello del cuerpo.

Se cree que la calvicie de patrón masculino o femenino afecta a unos 50 millones de hombres y 30 millones de mujeres en los Estados Unidos, aunque algunas investigaciones muestran que hasta el 50 % de todos los hombres padecen este trastorno a los 50 años.

Además, el envejecimiento, las hormonas, la genética, los peinados, las drogas, las enfermedades crónicas e incluso la herencia son los factores contribuyentes a la calvicie.

La Dra. Uma Naidoo, directora de psiquiatría nutricional y de estilo de vida en el Hospital General de Massachusetts y autora de “This is Your Brain on Food”, afirma que al igual que la aptitud mental, la salud del cabello es en parte el resultado de la dieta general y el estilo de vida.

Deficiencias vitamínicas que causan la caída del cabello

Un estudio explica que múltiples deficiencias de vitaminas y minerales se han asociado con la pérdida de cabello e incluso con el envejecimiento prematuro de las canas.

“Si bien la pérdida de cabello y sus causas y tratamientos son complejos, podemos ver lo que es posible desde el punto de vista de los nutrientes”, dice Naidoo.

Según la especialista, las vitaminas y minerales más importantes para promover un cabello largo, fuerte y grueso incluyen los siguientes:

Vitaminas B (particularmente la B12)

Esta ayuda a fomentar un flujo sanguíneo saludable hacia el cuero cabelludo y una gran cantidad de glóbulos rojos que respaldan el folículo piloso y el rejuvenecimiento de las células para el crecimiento del cabello.

Hierro

Ayuda al cuerpo a producir hemoglobina que transporta oxígeno a las células del cuero cabelludo para mejorar la reparación de las células de la piel y un cuero cabelludo saludable.

Vitamina D

Los síntomas de una forma común de alopecia pueden ser más graves en personas con niveles bajos de vitamina D.

La vitamina E

Actúa como un poderoso antioxidante y es bien sabido que reduce la inflamación en el cuero cabelludo que puede interferir con el crecimiento del cabello.

Ácidos Grasos Omega 3

Reducen la inflamación de los folículos y favorecen la circulación del cuero y aumentan la densidad del cabello y reducen la pérdida de cabello.

Zinc

La deficiencia de zinc se ha asociado en gran medida con afecciones que provocan la caída del cabello, como la alopecia, por lo que mantener niveles saludables de zinc puede reducir el riesgo de adelgazamiento del cabello.

