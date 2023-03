Santiago Giménez y su posible salida de Feyenoord: el “Chaco” habló sobre el estatus del joven goleador mexicano

Santiago Giménez es uno de los mejores delanteros mexicanos de la actualidad. A pesar de haber fallado su penal con la Selección Mexicana, el gran presente del “Bebote” no puede ser obviado. La actualidad de Santi ha generado interés en varios clubes de Europa y su padre, el “Chaco” Giménez, habló sobre su futuro.

En las últimas semanas se ha difundido la información sobre el presunto interés del Sevilla y el Benfica sobre el atacante del Feyenoord de Países Bajos. El “Chaco” Giménez destacó la buena relación del entorno de Santiago con la directiva del club y ventiló una poible permanencia en la institución neerlandésa.

“Hemos hablando con Dennis te Kloese (director deportivo), yo tengo una excelente relación con él, que es parte fundamental del proyecto. Hoy estamos felices en Feyenoord. Firmamos un contrato de 4 años con el club y queremos que Santiago siga en su proceso de seguir creciendo como futbolista“, dijo Christian Giménez para ESPN.

El “Chaco” dejó abiertas las puertas para Santiago Giménez

A pesar de que Christian resaltó el vínculo que posee su hijo con el club, el exfutbolista no le cerró las puertas a futuras negociaciones sobre el delantero del Feyenoord de Países Bajos.

“A veces, uno no puede decidir porque hay equipos (interesados en él), es muy difícil aguantar. Con esto no quiero decir que se vaya a dar (su salida a otro equipo), yo digo que hoy estamos muy felices en Feyenoord y queremos que siga. Después, en el mercado de verano pueden pasar un montón de cosas. No hay algo concreto tampoco. Hoy estamos muy contentos en Feyenoord y veremos en el verano qué pasará”, agregó.

