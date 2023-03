Brandon Moreno planea defender dos veces su título en 2023 si la UFC decide no ir a México

El campeón de peso mosca (125 lb) de la UFC, Brandon Moreno tiene la intención de hacer dos defensas de su cinturón este año, pero está a la espera de lo que decida la organización en caso de que se realice una cartelera en México. The Assassin Baby junto a los también monarcas mexicanos, Alexa Grasso y Yair Rodríguez estuvieron de visita en su país natal donde llevaron a cabo un gira de medios.

En una conferencia de prensa con los tres campeones mexicanos de la UFC, en la Ciudad de México, Moreno indicó los meses en los que le gustaría pelear y aseguró que la empresa tiene un “plan a fututo” en el país azteca.

“He platicado con gente de arriba en la empresa y me dijeron que se tiene un futuro importante para México. No me han dado fechas concretas, pero si hay un plan a futuro en el país. Quiero defender mi título dos veces este año, pero vamos a ver qué decisión toma la UFC de si viene o no a la Ciudad de México. Tengo entendido que septiembre se encuentra libre y sería increíble, aunque si eso no ocurre me gustaría pelear en julio y a finales de año”, dijo el campeón de peso mosca.

LOS PLANES PARA DEFENDER EL TÍTULO



Brandon Moreno aclaró las intenciones que tiene para defender su título de UFC. ¿Viene a Ciudad de México? 👀👀



OJITOOO



📹 @joseamoreno13 pic.twitter.com/iKgSyeSpzj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 23, 2023

The Assassin Baby recuperó su título de peso mosca el pasado mes de enero al vencer al brasileño Deiveson Figueiredo en UFC 283. Tras el fin de la rivalidad, ahora el mexicano quiere defender su cinturón y está a la espera de que la organización confirme su regreso al octágono, seguramente, ante Alexandre Pantoja, quien ya lo ha vencido dos veces.

El primer campeón nacido en México, Brandon Moreno, posee récord de 21 victorias y 6 derrotas como luchador profesional de las MMA. El peleador de 29 años es uno de los mejores representantes del peso mosca y cuenta con triunfos sobre Brandon Royval, Deiveson Figueiredo (dos veces) y Kai Kara-France (dos veces).

Sigue leyendo: