Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 27 al 2 de abril 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 27 al 2 de abril del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

No hay pretextos, no puedes seguir poniendo excusas para cada una de las cosas que no has cumplido, que has dejado a medias o que ni siquiera has empezado. Es tiempo de ponerte las pilas, de cambiar el chip y no seguir en ese camino de desgano, desidia, flojera en el que has caminado últimamente, no pierdes todo por lo que trabajaste antes solamente porque tienes una racha de desinterés. Esta semana es perfecta primero para hacer una introspección y mirar ahí dentro de ti de dónde viene todo ese desgano y comenzar a hacer algo al respecto, pero también es perfecta para pedir ayuda si sientes que tu solo, sola, no lograras salir de este lugar en donde te encuentras ahora. En todo lo que tiene que ver con la economía necesitas forzosamente hacer una planeación, para salir de ese estancamiento financiero en el que te has metido.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Es un buen momento para decir todo eso que te has guardado por miedo, por pena, por inseguridad. Ya no puedes seguir guardando todo lo que sientes, tienes que comenzar el desahogo ya, cada vez que te tragas algo lo único que generas es frustración, dolor y hasta coraje y todo esto podría ocasionar enfermedades a tu cuerpo físico, entonces tu acción para seguir esta semana es la comunicación en cada uno de los aspectos de tu vida, con la familia, la pareja, los amigos, los compañeros de trabajo, los jefes, habla, muchas cosas buenas pueden surgir después del desahogo. Esta jornada es muy buena para poner orden a tus emociones, recibir ayuda si la pides y así comenzar la sanación tanto física como emocional.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

No es momento de parar, no es momento de darse por vencido, por vencida, todo lo contrario, ahora quizá no lo ves, pero has avanzado mucho en lo profesional y en lo personal, pero esta al finalizar la semana verás todo lo que has progresado y es entonces cuando por fin sentirás alivio y satisfacción, la luz, ya nada, ni nadie te parara, querrás seguir avanzado porque la meta por fin la alcanzas a distinguir. El amor está en el aire, son días perfectos y hermosos para el romance, puedes comenzar una nueva relación o hacer que la que ya tienes se cimiente más. En la salud tu cuerpo físico tienes grandes y positivos cambios, pero si aun sientes alguna molestia no dejes que crezca, atiéndete de inmediato para que salgas rápidamente de ahí.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cada uno es dueños de las consecuencias de sus actos y esta semana podrías tener grandes satisfacciones por lo hecho o grandes decepciones por lo que no hiciste y ahora te arrepientes, pero claro está, es de sabios cambiar de opinión y aún estar a tiempo de enmendar lo que no hiciste de manera correcta. Esta jornada surgen propuestas de trabajo importantes, reflexiona en ellas, aprende de los errores del pasado y ya no dejes pasar estos nuevos caminos que se abren ante ti, quizá no vuelvan a presentarse nunca o en un muy largo tiempo. No sigas en el descuido de la pareja, ella, él, no te seguirán esperando toda la vida, por más amor que haya tienes que entender que el amor se procura y riega todos los días.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Mucha actividad laboral esta semana, iras de un lado a otro para sacar adelante tus nuevos proyectos, tienes que estar preparado, preparada, energética y mentalmente para que nada, ni nadie, te saque de balance, para que nadie inquiete tu mente o absorba la gran y positiva energía con la que te desenvolverás esta jornada. La situación económica mejora notablemente y por fin puedes poner en marcha proyectos personales. Con la pareja todo marcha perfecto, los acuerdos a los que llegaron en días pasados han hecho que de nuevo la estabilidad se apropie de la relación, así que ten cuidado de no volver a caer en comportamientos del pasado o quizá ya no vuelva a ver una segunda oportunidad. Cuida la salud de tu espalda, dolores o molestias que se pueden volver a presentar por no resolverlas a tiempo.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Después de la tormenta viene la calma. Y sí, pero ahora te toca reconstruir todo lo que la tormenta que ya se fue, arraso, desde lo material hasta en lo físico, pero tienes la fuerza necesaria para poner en marcha la reconstrucción de las situaciones y de las cosas que se quebraron o entraron en caos, la reconstrucción será mejor, más fuerte, más pensada, los cimientos serán firmes y ahora será más difícil que alguien o algo vuelva a arrasar con lo nuevo, así que estate tranquilo y te fe en lo nuevo que viene para tu vida. Debes tener cuidado en las actitudes que tienes con respecto al lado amoroso, puedes estar poco sensible y lastimar a quien te ama. En tu salud puedes necesitar poner atención en esas molestias que tienes en extremidades, como calambres o adormecimiento, un chequeo a la circulación sanguínea no estaría mal.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

No critiques, deja de andar juzgando a las personas, es necesario primero te mires tu y a tus defectos y después lanzar la primera piedra, si sigues en habladurías lo único que ocasionarás es que las personas se alejen de ti o de plano no vuelvan a confiar en tu discreción, cambia ya esa energía, vuelve a ser ese ser confiable y sabio que te caracteriza la mayor parte del tiempo. Es una semana para poner en marcha nuevos estudios, nuevos horizontes, tienes todo para abrir nuevos senderos y empezar a plantar la semilla, así que adelante con todos esos planes. En el amor estos días pueden ser de conflictos, de malentendidos, as que es mejor hablar con claridad inmediatamente, no dejar que crezcan los problemas o tardaras en arreglarlos. La salud de tus articulaciones necesita una buena revisión.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Sacarás de ti tu mejor y más amoroso lado, toda la sensibilidad de la que eres capaz de sentir, estará a flor de piel, serás el romántico de tu círculo cercano, estarás cursi y efusivo, efusiva, así que aprovecha esta maravillosa energía y has esa declaración de amor que tanto quieres, retoma el romance con tu pareja, reúnete con la familia y hazlos sentir importantes. Los detalles para ti esta jornada serán de vital importancia, tanto en la vida personal como en la vida laboral, nada se te escara y eso hará que de nuevo volteen a verte con ojos de crecimiento. Tu crecimiento espiritual puede dar un salto muy grande esta semana, revelaciones y señales en sueños.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Confía primero en ti y tus capacidades y después será necesario volver a confiar en quien te rodea, familia, amigos, compañeros de escuela o trabajo, es necesario que entiendas que no todas las personas te van a traicionar, es necesario dejes este delirio de persecución atrás, si no lo haces la semana se puede poner complicada, abrir nuevas puertas no podrás, salir con nadie tampoco, porque desconfías de todo tu entorno. Son días para no mover tu dinero, deja tus ahorros en donde están y no los toques, no ahora, hasta que recobres la confianza y pienses claro de qué hacer con este dinero que tanto esfuerzo te costó ganar. La salud física puede tener una baja de energía, puedes sentirte cansado, cansada, date un día de descanso, disfruta de tu hogar, carga la pila, recobra la vitalidad en la tranquilidad de tu casa.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No vale la pena molestarte por nada esta semana, tendrás a tu alrededor muchas situaciones y personas que te pueden sacar de tu centro, así que esta vez te toca cuidar de tu energía, de resguardar tu equilibrio, de estar en calma y no caer en ninguna preocupación, ninguna provocación, es una semana para respirar profundo y solo cuidar de mantenerte en calma. Estos días serán de vital importancia para no dejar que algún malestar físico merme tu salud, no dejes pasar por alto ninguna molestia en tu cuerpo, todo lo que suceda esta semana tendrá solución casi inmediata y se te quitaran intranquilidades de encima. No escuches chismes de nadie que quiera venir hablarte del pasado de tu pareja, solo lo hacen porque no pueden ver tu felicidad y necesitan verte enojado o agobiado. Si piensas en hacer un viaje, repasa el itinerario dos veces para que todo fluya como quieres y no vayas a encontrar en el camino ningún inconveniente.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Días para darle forma a tus sentimientos, has estado muy confundido, confundida, de, sí seguir ahí, o mejor darte un tiempo para acomodar lo que realmente sientes por esa persona. No sientas culpas, has lo necesario para encontrar en tu interior lo que realmente sientes, ocúpate de tu felicidad, es ahora, no dejes que pase más tiempo, no es justo ni para ti, ni para esa persona que cree eres feliz a su lado. Es momento de darte el valor que mereces, empezando por dártelo tú, no esperes ese valor de nadie más si tu no lo has trabajado. Tu lado intuitivo ocupará un lugar preponderante esta semana, escucha lo que te dice, déjate llevar por esa voz interna, ella te puede llevar justo a lo que buscas, justo a lo que necesitas, serás capaz de enfrentar tus miedos y ponerlos en su justo lugar. Esta semana tu memoria será impresionante, empezarás a recordar cosas del pasado, desde que eras muy pequeño, pequeña, y esto hará que las piezas de ese rompecabezas que no encontrabas armen por fin el panorama completo, entenderás tanto de ti, de tu familia, dejaras de ser tan crítico con el pasado, la compasión es la acción para seguir esta semana con tu familia.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Las victorias están a tu favor esta semana, no importa de qué índole se trate la lucha. Todo será en tu beneficio, solo cuida de que la lucha sea de iguales, no tomes ventaja, ve de frente, nada que este oculto o bajo el agua, si haces trampa la ganancia solo será momentánea. Son días hermosos para fomentar las amistades, para reconciliaciones ya sea entre amigos, familia o pareja. No permitas que el orgullo te gane, si es necesario disculparse, pues hazlo, tu alma sentirá un gran alivio y todo puede volver a la normalidad. Ten cuidado con ofrecimientos para comprar algo en oferta, puedes caer en una trampa y perder tu dinero. Tu salud está en perfectas condiciones, lo que te haya aquejado se queda en el pasado, puedes ir tranquilo, pero no por eso dejar de vigilar tu cuerpo.