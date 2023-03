¿Neymar Jr. le robó la novia? Maluma rompió el silencio y aclaró polémica (Video)

En 2019 el futbolista brasileño Neymar Jr. estuvo envuelto en una polémica donde se rumoraba que se había entrometido en la relación entre el reggaetonero Maluma y la influencer Natalia Barulich. Recientemente el colombiano rompió el silencio y aclaró toda la polémica sobre este supuesto triángulo amoroso.

En una entrevista con el programa dominicano ‘Alofoke‘, un distendido Maluma habló sin tapujos sobre diversos asuntos a borde de un yate mientras se fumaba un puro. Adentrados ya en materia, el intérprete de ‘Felices los 4’ fue cuestionado sobre este tema.

“La cuestión con Neymar, ¿Cómo fue esa vuelta que te quitó una…?”, preguntaron. A modo de broma, Maluma contestó entre risas: “La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia… mentiras”.

Los entrevistadores insistieron “¿Te la quitó o no te la quitó?”, lo que generó qué Maluma ofreciera más detalles al respecto. “No, nada. Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes: de teteo (fiesta)”.

La relación entre el colombiano y la celebridad de Internet duró dos años y los moderadores del programa se interesaron en conocer cuánto tiempo pasó desde la ruptura y el nuevo romance con Neymar Jr.

“Papi, demás que a los 30 segundos, no sé… no tengo ni idea, ni me importa. Yo siempre he dicho que cuando uno termina con la mujer, en el momento en que usted se da la mano, un beso, lo que sea hasta ahí, muere todo. Ya tu mujer no es tu mujer, chao, nos fuimos. Futuro nuevo”, precisó.

El reggaetonero oriundo de Medellín tenía una relación relativamente cercana con el futbolista del París Saint-Germain (PSG) luego de que cantó de forma privada en una de sus fiestas.

Posteriormente estalló la polémica y en 2020, durante una entrevista para el programa mexicano ‘Ventaneando’, Natalia Barulich habló de la ruptura. “Fue una experiencia y un romance que he dejado atrás, en mi pasado”.

