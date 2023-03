Consulado de México en California alienta a denunciar crímenes de odio, tras caso de vendedor ambulante que se hizo viral en redes sociales

El Consulado General de México en San Diego, California, hizo un llamado este lunes a las víctimas de discriminación o crímenes de odio para que busquen apoyo en esa entidad diplomática, esto después del acoso que sufrió un vendedor ambulante en esa ciudad.

El pasado 11 de febrero el vendedor ambulante de origen mexicano Andrés Argüelles Álvarez fue acosado por un grupo de mujeres jóvenes a las afueras de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU).

Argüelles Álvarez fue agredido verbalmente por las mujeres, que también estaban tocando y contaminando su comida, y aunque el vendedor les pidió que se fueran ellas siguieron acosándolo y se refirieron a él como un “ilegal”, según muestra un video que se convirtió en viral.

Carlos González Gutiérrez, cónsul mexicano en San Diego, dijo en un comunicado que la sede diplomática ha brindado asistencia en este y otros casos de acoso y crímenes de odio.

“Cada vez que se comete un abuso hacia un nacional mexicano, levantamos la voz … Nuestra comunidad debe ser consciente de que no toleraremos la agresión, la discriminación o el perfilamiento racial en ninguna de sus expresiones”, agregó el cónsul.

En el caso de Argüelles Álvarez el consulado le brindó asesoría legal. También lo conectó con otras organizaciones que prestan ayuda en temas de acoso y discriminación.

El Consulado de México en San Diego incluso le entregó a Argüelles recursos económicos ($1,000.00 dólares) de su fondo de emergencia para víctimas, destinados a compensar lo que él habría perdido los días posteriores que no pudo trabajar.

“Desafortunadamente, hay muchos casos como el de Argüelles Álvarez, la mayoría de los cuales no se denuncian. El Consulado de México y sus aliados están actuando en este sentido brindando toda la asistencia disponible a las víctimas y trabajando con ellas para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”, destacó el consulado en su llamado para que las víctimas busquen ayuda. On Feb 11, Andrés Argüelles Álvarez, an immigrant from 🇲🇽 who earned his living as a street vendor in SD, was harassed by a group of young women outside @SDSU. The video became viral. Below is a report abt the actions taken so far by @ConsulMexSdi & other partner organizations pic.twitter.com/Lpt7f3fHvs— Carlos González Gtez (@carlos_glezgtez) March 27, 2023

Por su parte, Patricia Mondragón, gerente de Políticas de la organización Alliance San Diego, advirtió que “los vendedores ambulantes merecen ser tratados con dignidad y tienen el derecho universalmente reconocido de operar sus negocios sin temor a la violencia o el acoso”.

