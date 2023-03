First Citizens podría llegar a un acuerdo para comprar Silicon Valley Bank

Luego de que el pasado viernes 10 de marzo, Silicon Valley Bank (SVB) se declarara en bancarrota la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) anunció que dividiría a la entidad bancaria en dos partes a fin de acelerar su venta.

La primera subasta de SVB no salió como se esperaba; sin embargo, esta semana First Citizens Bank anunció que podría llegar a un acuerdo con la FDIC para la compra. Lo que aún no se tiene claro es si adquirirá una parte o ambas.

SVB fue dividida de la siguiente manera: Silicon Valley Bridge Bank, donde se alberga el mayor depósito de consumo y Silicon Valley Private Bank, que ofrece servicios a clientes con grandes depósitos.

La primera vez que First Citizens presentó una oferta para la compra de SVB fue rechazada, ahora el trigésimo banco más grande de Estados Unidos con sede en Raleigh, Carolina del Norte se mantiene en negociaciones.

Por su parte, Silicon Valley Bank era el decimosexto banco más grande de EE.UU. la entidad bancaria era reconocida por prestar servicios de start-ups, tanto para inversores de capital de riesgo como para compañías tecnológicas, se conoció que a principios del 2022, sus depósitos habían alcanzado los $200,000 millones de dólares.

Tras su colapso, se encendieron las alarmas de que probablemente se generaría una crisis financiera como la del 2008. Dos días después de su caída, Signature Bank fue cerrado por los reguladores financieros a fin de evitar un contagio por todo el sistema bancario.

Aunque los principales reguladores financieros han anunciado una protección y medidas monetarias para el resguardo de los depositantes, semanas después del colapso de SVB la Corporación Federal de Seguros de Depósitos no descartó su venta.

Sigue leyendo: