Los 3 signos del zodiaco que despedirán marzo de mal humor

Marzo ha sido un mes que ha sido positivo en términos generales. El equinoccio de primavera, el inicio de la temporada de Aries y la Luna nueva en este mismo signo nos impulsaron hacia nuestras metas, sin embargo, la energía ha sido agotadora para 3 signos del zodiaco, quienes ya tuvieron demasiado y esperan impacientes el comienzo de abril.

Los tránsitos planetarios de la última semana de marzo ponen de mal humor a Libra, Virgo y Escorpio, signos que podrían desquitar su malestar emocional con la pareja romántica, si es que la tienen, o con cualquier persona cercana. Es por ello que el horóscopo augura tensión en sus relaciones personales.

La buena noticia es que abril de 2023 viene con aires de renovación lo que significa que superarán pronto su malhumorado estado de ánimo. Si tu signo solar o ascendente es alguno de ellos es posible que experimentes un desagradable cierre de mes y YourTango.com nos dice qué esperar.

Las predicciones auguran que tendrás una discusión con un colega del trabajo, persona que desde hace tiempo te ha puesto de mal humor. Esta semana será la gota que derramará el vaso y si bien es posible que tú tengas la razón, esta persona será como un karma que aun sigues pagando.

Como buen Virgo te llevas los problemas del trabajo a casa y eso hará que tu malestar perjudique a tus seres queridos, sin embargo, no debes dejar que los problemas del trabajo arruinen el resto de tu día.

Es posible que todo te lo tomes demasiado personal y la realidad es que el mundo no conspira en contra tuya. Esta semana podrías asumir una actitud negativa o derrotista en todas tus actividades, la razón es que tus niveles de energía están muy bajos.

La mejor apuesta que puedes hacer para superar esta semana, dice el horóscopo, es quitarte el gran peso que tienes sobre tus hombros, dejarte fluir y aferrarte a la esperanza de un amanecer más positivo en el horizonte.

Si viene esta no es tu peor semana, tu actitud frente a los problemas que enfrentas sí es la peor. No estás de buenas para los contratiempos, te gusta que todo esté limpio y ordenado, y como no te sientes de humor para asumir más responsabilidades, las cosas empeoran.

Es posible que busques culpables de todo lo malo que ocurre en tu vida, pero la realidad es que el único responsable eres tú mismo.

