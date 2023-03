La carta de tarot para la semana del 27 al 2 de abril 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Rey de Espadas

1. Rey de Espadas: Que no te gane la rutina, esta semana tendrás que trabajar con tus ideas cuadradas y salir de ahí, entender que hay más cosas, situaciones, formas de pensar y maneras de ser en tu realidad, pero te empeñas en ser conservador y necio, tienes que dejar atrás tu frase “es como yo digo” comienza a trabajar la flexibilidad o no avanzaras más, frenaras tu avance en todos los aspectos de tu vida. Eres un ser muy inteligente y dotado de gran sabiduría, pero difícil de sacar de esa zona en la que te has acomodado, escucha, deja de ser tan osco y escucha, analiza con la mente abierta. Esta semana tendrás que entender que, si actúas desde el amor las circunstancias se vuelven más nobles y avanzas, pero si te empeñas en seguir desde la razón todos a tu alrededor se pueden empezar a alejar, y te empezaras a sentir muy solo, sola. No seas tan exigente con los hijos, puedes quedar como un tirano y no como un padre, puedes perder su confianza, puedes llevarlos a un mal escape, que no te va a gustar, estas a tiempo de ser una madre, un padre, comprensivo, amoroso y en el que puedan depositar toda su confianza.

2. Tres de Copas

2. Tres de Copas: Esta semana es ideal para pedir matrimonio, para decir sí a una propuesta de matrimonio, así que no te sorprenda que una situación así te pase estos días. Es una jornada ideal para compartir con amigos, cualquier pretexto es perfecto para reunirse y festejar, así sea nada más festejar la vida. En el trabajo puedes tener varias juntas en donde puedes exponer nuevas posibilidades que se verán como una gran puerta a las necesidades que ahí hay que cubrir. La Divinidad estará presente en cada acto que venga desde el corazón, así que no actúes desde la tristeza o el rencor, esos sentimientos déjalos atrás y enfócate en lo nuevo. Pueden tratar de manipularte o puedes caer en un chantaje, ten cuidado o sufrirás una perdida material por creer que haces una buena acción.

3. Cinco de Copas

3. Cinco de Copas: Que nada te derrote esta semana, querrás mandar todo al traste, puedes tener dificultades en cuanto a sentirte sumamente cansado, cansada, que ya no quieres seguir luchando, que ya no te quedan fuerzas para seguir empujando. Aunque estes rodeado, rodeada, de personas que te quieren desde la familia hasta los amigos puedes sentir que estas solo, sola, tienes que empezar a ver el lado positivo de las situaciones y de las personas, aquí el único, la única que se instaló en la desgracia y la soledad eres tú, busca salir de ahí acomode lugar, estos días te dan el chance de trabajar son tu baja autoestima y recobrar la seguridad que te empeñas no salga a la luz. Ganas de llorar, pues llora, pero después límpiate esas lágrimas y sigue andando, la vida es una y es ya. Agradece lo mucho o lo poco que tienes, tú tienes, hay personas que serían felices con eso que no te estas parando a valorar.