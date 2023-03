Pati Chapoy acepta que “se equivocó” al criticar el cuerpo de Yuridia | VIDEO

Pati Chapoy emitió críticas hacia Yuridia en su programa “Ventaneando” y luego se convirtió en un intercambio de declaraciones entre ambas partes, protagonizando así uno de los escándalos mediáticos más grandes en este 2023, pues hasta intervino una dependencia gubernamental.

En aquella ocasión, la periodista mexicana llamó a la cantante “pasada de peso”, aunque no dejó de reconocer su gran talento y voz: “Era tremenda cantante, nadie como ella, pero estaba gorda”.

Por su parte, Yuridia aprovechó la ocasión para catalogar la cobertura que los medios le dieron tras su paso por “La Academia”, como un acoso que afectó su salud psicológica.

Tras lo anterior. la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres (Conavim), órgano de la Secretaría de Gobernación de México, pidió a los medios de comunicación fomentar una vida libre de violencia y recomendaron a Chapoy pedir disculpas.

La presentadora atendió la instrucción el pasado 13 de febrero, asegurando que tanto ella, como su programa “Ventaneando” serían más cuidadosos con el uso del lenguaje.

Pati Chapoy admite el error que cometió

Fue en una entrevista con Yordi Rosado, donde Pati Chapoy admitió haberse equivocado, rompiendo así el silencio sobre lo sucedido con Yuridia y asegurar que cometió un error.

“A lo mejor me equivoqué, y lo que debí haber dicho fue que en esa época, como en esta, a Yuridia le cuesta mucho trabajo dar entrevistas y socializar con alguien que no tenga nada que ver con ‘La Academia’… Todo lo que conlleva una carrera llena de fama, le cuesta trabajo entenderla, manejarla y administrarla, yo en eso me equivoqué, en lugar de haber dicho eso [referirse a su cuerpo], debí haber dicho esto”, concluyó la presentadora.

