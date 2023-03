Una leyenda mexicana se despide de las Grandes Ligas: Sergio Romo presenció un sentido homenaje en la MLB

Sergio Romo no pudo contener las lágrimas en su último juego dentro de la MLB. El veterano lanzador mexicano se subió por última vez a la lomita en el Oracle Park, estadio en el que los San Francisco Giants y los Oakland Athletics disputaban su compromiso. Tras 18 años de carrera, el “Mechón” le puso punto y final a su participación en las Grandes Ligas.

Previo al encuentro, Sergio Romo había recibido la primera sorpresa del día. El lanzador mexicano compartió con los miembros de Los Tigres del Norte. El encuentro fue difundido por las redes oficiales de la MLB.

SERGIO ROMO 🇲🇽 en el día de su retiro recibe la visita de LOS TIGRES DEL NORTE 🐯pic.twitter.com/1qX4C76y6k — Joframaso⚾️ (@joframaso) March 28, 2023

Pero el momento más emotivo se generó en la séptima entrada en el Oracle Park. A pesar de que San Francisco iba perdiendo 11-2, el “Mechón” fue despedido por todo lo alto en su última aparición en la lomita. El lanzador mexicano se vio visiblemente afectado ante el significativo momento. 15 seasons.

3 rings.

1 Sergio Romo. pic.twitter.com/uYUZK1889L— MLB (@MLB) March 28, 2023 Every time a kid asked Sergio Romo for an autograph in spring training he asked them to sign his hat first. He wore this to the mound tonight: pic.twitter.com/O3CXB5BLyr— Alex Pavlovic (@PavlovicNBCS) March 28, 2023

Una carrera espléndida en las Grandes Ligas

Sergio Romo formó parte de varias instituciones en la MLB. El lanzado mexicano jugó para Los Angeles Dodgers, Tampa Bay, Miami, Minesota, Oakland, Seattle y Toronto, pero su más significativo paso fue con los San Francisco Giants, franquicia con las que ganó tres Series Mundiales (2010, 2012, 2014). El “Mechón” también formó parte de un Juego de las Estrellas en 2013. San Francisco, it has been an honor playing for the @SFGiants. See you tonight! 🖤🧡 #thatswhatsup @PlayersTribune https://t.co/M3qlzsVVRc— Sergio Romo (@SergioRomo54) March 27, 2023

De por vida, Sergio Romo se marcha de las Grandes Ligas con 821 participaciones en la lomita y 722.2 innings lanzados. El azteca se despide con 42 victorias y 789 ponches en sus registros.

