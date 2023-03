Bad Bunny se “mofó” de México durante el Clásico Mundial de Béisbol 

México se despidió del Clásico Mundial de Béisbol tras una dolorosa derrota ante Japón, conjunto que luego se quedaría con el torneo. Los nipones aprovecharon un gran golpe de inspiración en la novena entrada para dejar en el terreno al conjunto de Benjamín Gil. Además de la suerte, un famoso aficionado habría ligado en contra de la selección mexicana: Bad Bunny.

Bad Bunny es uno de los artistas del momento. El cantante puertorriqueño enloquece al público amante de la música urbana en cada una de sus giras, pero ahora México lo verá con otros ojos. El boricua se “mofó” de la derrota mexicana ante Japón.

INCREÍBLE, Bad Bunny apoyando a Japón solo porqué México le ganó a Puerto Rico.

Durante el duelo de semifinales entre Japón y México, Bad Bunny fue uno de los espectadores que estuvo al tanto del resultado. Pero el cantante puertorriqueño utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al combinado asiático.

¿Por qué Bad Bunny fue en contra de México?

A pesar de que no se ha expresado formalmente el motivo de su desligue hacia México, todo parece indicar que el duelo entre aztecas y boricuas dejó secuelas en Bad Bunny. No está de más recordar que México vino de atrás en su duelo ante Puerto Rico y eliminó a los boricuas en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Sin duda alguna este puede ser uno de los motivos directos del disgusto y la falta de afinidad de Benito sobre el conjunto mexicano.

Javier Báez, el único boricua en el equipo ideal del Clásico Mundial

Receptor: Salvador Pérez (Venezuela).

Primera base: Yu Chang (China Taipei).

Segunda base: Javier Báez (Puerto Rico).

Tercera base: Yoan Moncada (Cuba).

Campocorto: Trea Turner (Estados Unidos).

Jardinero: Randy Arozarena (México).

Jardinero: Mike Trout (Estados Unidos).

Jardinero: Masataka Yoshida (Japón).

Bateador designado: Shohei Ohtani(Japón).

Lanzador: Shohei Ohtani (Japón).

Lanzador: Miguel Romero (Cuba).

Lanzador: Patrick Sandoval (México). JAVIER BAEZ GOES YARD IN THE FIRST INNING 😤



Puerto Rico hits back-to-back homers to go up 4-0 🇵🇷



(via @WBCBaseball)pic.twitter.com/aM6VBMGoUM— SportsCenter (@SportsCenter) March 17, 2023

