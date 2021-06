Mensaje para MLB: Sergio Romo explotó y bajó su pantalón en pleno estadio por una revisión de “sustancias indebidas”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Varios lanzadores han expresado su disconformidad ante las nuevas medidas contra el uso de sustancias que mejoren el agarre de los pitchers. Los nuevos parámetros tienen un par de días y ya han dejado notorias molestias en los peloteros. Sergio Romo de Oakland Athletics y Max Scherzer de Washington Nationals, protagonizaron un par de episodios en los que casi se desnudaron como protesta a MLB.

WE HAVE PANTS DOWN ON THE FIELD!!! SERGIO ROMO HAS REMOVED HIS PANTS https://t.co/OaEF2GajnZ pic.twitter.com/2LUSYEqfre — Barstool Sports (@barstoolsports) June 23, 2021

Claramente los lanzadores no están conformes con estas revisiones y nuevos parámetros. Incluso, Tyler Glasnow ya había asegurado que las nuevas medidas fueron las culpables de su más reciente lesión. Ahora bien, la molestia de los lanzadores también recaen sobre las constantes acudidas al montículo, de los ampáyer, para revisarlos.

Wild night of baseball escalates until Sergio Romo drops his pants https://t.co/PwbhmmYqEN pic.twitter.com/veyPm6yIyc — MSN (@MSN) June 23, 2021

En pleno Globe Life Field, los Oakland Athletics se enfrentaban a los Texas Rangers. Ante la mirada de todo el estadio, Sergio Romo se bajo su pantalón mientras el ampáyer procedía con la revisión establecida. “El Mechón” se notó claramente molesto, pero su gesto puede acarrear una sanción.

Oakland A’s reliever Sergio Romo was checked for “sticky stuff” and might have upstaged Max Scherzer in the process. pic.twitter.com/wL1jqt4CgE — Chris Halicke (@ChrisHalicke) June 23, 2021

El veterano Max Scherzer también explotó

Algo similar a lo de Romo, ocurrió con el lanzador de Washington Nationals. Sin embargo, Max Scherzer tuvo un poco más de paciencia, puesto que se molestó al momento de su segunda revisión en mitad de una entrada. Aunque Scherzer fue menos atrevido, su molestia estaba presente en su rostro.

This is incredible. Joe Girardi asked the umpires to check Max Scherzer for sticky stuff again. Scherzer’s reaction: pic.twitter.com/rHHWU6KIzV — Baseball America (@BaseballAmerica) June 23, 2021

Desde el dugout y compañeros del lanzador mostraron su apoyo ante la nueva revisión que se disponía a hacer el ampáyer. El manager Dave Martínez y el pelotero Trea Turner mostraron su disconformidad en defensa de Scherzer.

