Mexicanos entre los grandes: dos peloteros aztecas figuraron en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol 

A pesar de haber caído en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, México fue reconocido por la entidad organizadora. La selección azteca cayó ante Japón, conjunto que a la postre se llevaría el trofeo para su nación. Pero la hazaña mexicana no fue pasada por alto y dos peloteros fueron reconocidos.

En una lisa plagada de estrellas, México logró colar a dos de sus peloteros entre los más destacados de esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El conjunto azteca igualó a Estados Unidos y Cuba como la segunda nación que más jugadores aportó en este listado.

Patrick Sandoval fue uno de los aztecas seleccionados. El lanzador de 26 años de edad de Los Ángeles Angels se fue del torneo con una efectividad de 1.23 en 7.1 innings lanzados. Sandoval cerró su participación con 8 ponches.

Por otra parte, el gran ídolo de los aficionados mexicanos también estuvo presente en el listado. Randy Arozarena fue incluido en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol. El pelotero de la selección mexicana se cansó de batear durante el torneo y cerró su participación con un promedio de bateo de .450. El OPS de Randy fue el segundo mejor de todo el campeonato con 1.507. El azteca sólo fue superado por Edouard Julien. View this post on Instagram A post shared by Randy Lia Arozarena (@randy_arozarena)

El equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol

Receptor: Salvador Pérez (Venezuela).

Primera base: Yu Chang (China Taipei).

Segunda base: Javier Báez (Puerto Rico).

Tercera base: Yoan Moncada (Cuba).

Campocorto: Trea Turner (Estados Unidos).

Jardinero: Randy Arozarena (México).

Jardinero: Mike Trout (Estados Unidos).

Jardinero: Masataka Yoshida (Japón).

Bateador designado: Shohei Ohtani(Japón).

Lanzador: Shohei Ohtani (Japón).

Lanzador: Miguel Romero (Cuba).

Lanzador: Patrick Sandoval (México).

