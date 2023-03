Canelo Álvarez rechazó $100 millones de dólares para enfrentarse a David Benavídez en 2022

Tras su arrolladora victoria sobre Caleb Plant, la tertulia boxística gira en torno a que el próximo reto de David Benavídez debe ser convencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, máximo monarca del peso medio, de enfrentarse a él en un ring.

La tarea no es fácil, ya que el Canelo Álvarez, de 32 años, tiene la filosofía de no enfrentarse a boxeadores mexicanos o con ascendencia azteca, a pesar que algunos análisis señalen que no es más que una excusa del campeón para evitar que el joven Benavídez (26) lo baje del trono.

Ahora se dio a conocer que una lucha entre Álvarez y el bautizado como ‘Monstruo Mexicano’ pudo haberse dado en el 2022 pero el campeón unificado se rehusó, y con ello rechazó la nada despreciable bolsa de $100 millones de dólares.

La promotora PBC, dirigida por un ‘zorro viejo’ como es Al Haymon, se le acercó al Canelo Álvarez y a su manejador Eddy Reynoso para convencerlos de firmar un contrato de dos pleitos para 2022, el primero ante Jermall Charlo y luego el ‘Bandera Roja’ David Benavídez.

El periodista especializado en la fuente de boxeo, Mike Coppinger, recordó que luego de pensarse la propuesta por varias semanas, finalmente el tapatío declinó la oferta de Al Haymon y formó con Matchroom Boxing de Eddie Hearn, que le ofreció tres peleas.

La primera del Canelo fue ante Dmitry Bivol, subiendo a la categoría semipesado y que terminó siendo una humillante derrota; la segunda a final de año, el tan esperado cierre de la trilogía contra Gennady ‘GGG’ Golovkin.

La última de Álvarez con Matchroom será el próximo 6 de mayo, cuando se enfrente al británico John Ryder en el regreso a su ‘tierrita’: Guadalajara. El Estadio Akron será testigo de un nuevo pleito del campeón Canelo Álvarez.

Mientras tanto, David Benavídez no se dará por vencido y utilizará todos los medios para que Álvarez se suba al ring contra él. Ya tras destrozar a Caleb Plant, advirtió al mexicano que debe darle una oportunidad porque la merece.

Sigue leyendo: