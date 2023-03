El Arsenal prepara una limpieza profunda, ¿qué pasará con el mexicano Marcelo Flores? 

Marcelo Flores es uno de los jóvenes prospectos de la Selección Mexicana. El mediocampista decidió representar a El Tri, por encima de Canadá e Inglaterra. Sin embargo, la actualidad del “Chelo” no es la mejor y su permanencia en el Arsenal se tambalea con los previsibles cambios del conjunto de la Premier League.

Según informaciones de The Sun, el conjunto Gunner tendría realizar una limpieza profunda de su plantilla. Estos cambios estarían motivados por la necesidad de adquirir nuevos jugadores para la próxima campaña. En este sentido, Mikel Arteta tendría que “cortar cabezas”.

El portal inglés señala que un total de siete jugadores de la plantilla londinense podrían abandonar el club. Los nombres apuntados son los siguientes: Nicolas Pépé, Ainsley Maitland-Niles, Sambi Lokonga, Nuno Tavares, Pablo Mari, Cedric Soares y Alex Runarsson.

Marcelo Flores scores for Arsenals U23 Vs Leeds ⭐️ pic.twitter.com/ueoOqH97K7 — MexNexGen (@MexNexGen2) April 29, 2022

¿Qué pasará con Marcelo Flores?

Los últimos reportes señalan que el joven futbolista mexicano renovaría contrato con el Arsenal por un par de temporadas más. Marcelo Flores actualmente milita en el Real Oviedo de España, pero en este club no ha tenido muchas oportunidades para brillar. Bajo estas circunstancias, en caso de que los Gunners renueven al Chelo, el azteca podría estar cedido nuevamente, pero a otra institución. Marcelo Flores 🇲🇽 is a real one… got the start and a W for Real Oviedo today.



pic.twitter.com/EtDsBrprXv— CABRA Futbol (@cabrafutbol) August 21, 2022

Marcelo Flores solo ha jugado en las categorías inferiores del conjunto Gunner y todo parece indicar que el anciano debut con el primer equipo tardará más tiempo en llegar.

