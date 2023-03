Natanael Cano hace polémica publicación en redes junto a un policía: “El más buscado”

Natanael Cano no deja de ser tema de conversación, pues al parecer le encanta generar controversia, sobre todo en redes sociales.

En esta ocasión el cantante mexicano compartió una publicación en sus redes sociales, donde supuestamente, ante sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, compartió una fotografía en la que se le ve junto a un Policía Estatal del estado de Quintana Roo.

Pero lo que verdaderamente preocupó es que en esta imagen a pesar de que se le ve sonriendo ante la cámara, pero tomó la decisión de cubrir el rostro del policía.

Esta fotografía fue acompañada de un mensaje preocupante pues colocó: “El más buscado”, lo que generó preocupación entre sus fans de haber sido detenido.

Pues no es la primera ocasión que hace cosas que están apenas rayando en la línea de lo ilegal. Como el día que presumió estar en las calles de la Ciudad de México en su auto con armas de alto calibre, algo que no es legal en México, pero eso no le importó.

Hasta el momento el cantante de corridos tumbados ya no ha dicho nada más al respecto. Pero eso sí, no dejó de alardear lo que hace con los millones que gana. Pues en esta ocasión el veinteañero aseguró que rentó un cenote para él solo en este viaje a Cancún.

En dichas imágenes se ve a Cano meditando al interior de un cenote. Mientras que en su descripción dijo que lo rentó “después de tanta basura”, en una posible referencia por el supuesto atentado que sufrió, el cual no se ha confirmado.

Ya que cabe recordar que el intérprete de corridos tumbados acaparó los reflectores después de que trascendiera que se convirtió en víctima de un ataque armado durante su visita por Cancún en Quintana Roo, versión que fue desmentida por las autoridades de la entidad.

A pesar de la controversia, el intérprete de “AMG”, volvió a desatar polémica después de compartir una historia que provocó incertidumbre entre todos los seguidores del género regional mexicano, pero ya no pasó a mayores.

Sigue leyendo: