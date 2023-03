Pugilista mexicana agradece descalificación de boxeadora trans del Mundial Amateur: “Por fin se dieron cuenta”

La mexicana Brianda Tamara Cruz agradeció que la boxeadora transgénero Imane Khelif fuera descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur, que se realizó en Nueva Dheli (India), por no cumplir con los criterios de elegibilidad de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Cruz y la pugilista de Argelia se enfrentaron en la final del torneo Golden Belt, que se llevó a cabo en Guadalajara (México) el pasado mes de diciembre, donde Khelif salió victoriosa. La mexicana señaló que los golpes que recibió en la pelea la lastimaron mucho.

“Cuando peleé con ella lo sentí muy fuera de mi alcance, me lastimaban mucho sus golpes, creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así, ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios ese día bajé con bien del ring, y que bueno que por fin se dieron cuenta”, dijo.

Después de la pelea entre ambas, la mexicana sufrió de fuertes dolores de cabeza por casi cuatro días debido a los golpes recibidos.

Tras su descalificación del campeonato, Imane Khelif, de 23 años, aseguró que su país fue objeto de una conspiración para que no ganara la final de la división de las 145 lb donde enfrentaría a la china Yang Liu.

“Desafortunadamente, estuve expuesta a una conspiración (…) Me impidieron participar en esta final por algunas características que se consideraban inaceptables en la categoría femenina (…) Argelia fue objeto de una conspiración, específicamente de dos países, para que nuestra bandera no se izara y no ganáramos la medalla de oro”, dijo en un video compartido en su cuenta de Facebook.

Aunque la IBA no especificó las razones de la descalificación, de acuerdo con el Comité Olímpico de Argelia, la salida de su boxeadora fue por razones médicas, pero los medios de comunicación de dicho país informaron que se debió a que los niveles de testosterona de su cuerpo estaban elevados.

