Alfonso Herrera revela los abusos de Televisa con RBD: “Nos bailaron bien y bonito”

RBD ya está contando los meses, días y horas para volver a una breve gira con sus fanáticos “Rebeldes” en diversas. Pero eso no evita que salga a la luz el lado más turbio de la famosa agrupación, que se puso en pausa apenas unos años.

En esta ocasión fue Alfonso “Poncho” Herrera decidió romper el silencio y habló de las obscuras injusticias que vivió como integrante de RBD.

Herrera no sólo contó los momentos más álgidos que vivió con la famosa agrupación, sino también como fue que Televisa lo corrió.

Pues esto se habría dado tras iniciar un proyecto en el cine con Luis Estrada. Sus declaraciones ya se han hecho virales y han comenzado a acaparar las principales noticias.

Poncho platicó con El País, a quienes les contó de primera instancia cómo fue su salida de la televisora de San Ángel. La cual lo lanzó a la fama tras diversos proyectos como Rebelde, Clase 406 y Camaleones, entre otros.

“Cuando hablas de Televisa y de lo que fue Rebelde, fue duro, porque firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. Nos bailaron bien y bonito. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”

Herrera señaló que el director Luis Estrada le ofreció hacer una película. Después de que la empresa se enterara lo hizo elegir, por lo que él decidió darle un giro a su carrera lo que provocó que lo corrieran.

“Me habla, yo ahí voy a estar, igual que él se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera. Me corrieron de Televisa. Me dijeron: ‘Si haces esa película no vas a poder estar en esta empresa’, por dos razones, tenía una exclusividad, un dinero fijo mensual con ellos y, por otro, querían que yo hiciera una novela de cura sexy”

ALFONSO HERRERA