Daniel Arenas recibió sorpresa en su cumpleaños y se avivaron rumores de ruptura con Daniela Álvarez

El actor y presentador colombiano Daniel Arenas celebró su cumpleaños número 44 el 30 de marzo de 2023 junto a sus compañeros del programa ‘Hoy día’, de Telemundo. Durante la transmisión, Arenas recibió sorpresas y compartió un mensaje de motivación en el que invitó a todos a cumplir sus sueños en la vida.

La producción del programa llevó un pastel de chocolate y una canción de cumpleaños; Penélope Menchaca, Adamari López, Andrea Meza y la ‘Chiky Bombom’ fueron las encargadas de entrar al set con la sorpresa para Daniel.

Por su parte, Frederik Oldenburg, otro de los presentadores, también dedicó unas palabras a Arenas en un video compartido en Instagram, resaltando los valores y la calidad humana del actor.

“Me quedo corto de palabras para expresar lo que ha sido tu amistad en este corto tiempo trabajando juntos. Eres un hombre lleno de valores y que pone por delante al amor y a la familia. Gracias por tanto en tan poco tiempo, tienes un hermano aquí”, dijo Oldenburg para su colega.

Durante el programa, también se realizó una conexión vía Skype con los padres de Daniel, quienes aprovecharon la oportunidad para enviarle un emotivo mensaje de felicitación y orgullo por sus logros profesionales en Estados Unidos.

“¡Feliz cumpleaños, hijito! Te amamos mucho y queremos que Dios te siga bendiciendo. Estamos muy orgullosos de ti y tu nuevo trabajo en Estados Unidos, por eso te estamos esperando para celebrar”, expresó su mamá. El papá agregó al mensaje: “Hoy y siempre queremos celebrar tu vida y demostrarte nuestro amor y admiración. Estamos orgullosos por el profesional, amigo e hijo que eres”.

Por su parte, el cumpleañero ofreció unas emotivas y reflexivas en su día. “Mi mensaje de cumpleaños es que todos los días cumplamos sueños, no solo años. Y no sé si se diga cumplir, sino más bien, recorrer años de vida y hacerlo con mucha gallardía, amor, humildad y felicidad. Cumplamos todos los días en esta vida, todos los días son importantes, pero hoy es mi cumple y estoy feliz. Además, me trajeron vallenato, no jod*, de Colombia”, dijo con emoción.

Aunque la celebración de Daniel Arenas fue alegre y emotiva, la atención de algunos internautas se centró en la ausencia de su novia Daniela Álvarez y en los rumores de una supuesta ruptura entre ellos. En el cumpleaños del actor, la modelo no lo habría felicitado, o al menos no, de manera pública, pero sí mostró su nueva cocina.

Desde hace meses la pareja no ha publicado fotos o videos juntos en meses, lo que ha generado especulaciones sobre su situación sentimental. La decisión final habría sido tomada después de la polémica generada por el beso que Arenas le dio a Adamari López en plena emisión de ‘Hoy Día’, por el cual el actor pidió disculpas públicamente y aclaró que no tenía ningún romance con nadie.

“Yo actué mal y obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela. Me parece importante decirlo, no por la controversia, sino por mi pareja. No es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro”, señaló el actor y presentador tras la polémica que se desató”, dijo en aquel momento.

A pesar de los rumores, Daniel Arenas celebró su cumpleaños con alegría y mensajes positivos, demostrando una vez más su carisma y profesionalismo en la televisión.

