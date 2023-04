Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 8 de abril de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros del lunes 3 al sábado 8 de abril de 2023 y reveló qué carta del Tarot estará rigiendo a tu signo del zodiaco en estos días.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te dice que va a ser una Semana Santa llena de bendiciones y grandes sorpresas económicas, que lo más importante de estos días es saber perdonar y seguir adelante con tu vida. Va a ser unos días de trabajo extra, pero bien pagado, tus números mágicos son 13 y 27, tu color de la abundancia es el amarrillo y rojo.

Lo más importante en tu vida es la salud, así que trata de mejorarla, recuerda que estás en tu tiempo de crecer más en lo económico, pero a veces tú mismo te saboteas y no te dejas avanzar así que haz todo lo posible para quitarte pensamientos negativos y seguir más fuerte en tu vida.

Aries cuando cumpleaños tu energía se renueva totalmente y hace que te vengan a ti nuevos proyectos de vida.

Te festejas en esta semana recibes muchos regalos que no esperabas y te hará muy feliz, debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios. Sigue con el curso de idiomas, tendrás un mensaje de un amor del pasado que va a querer volver tu trata de hablar. Trata de darte baños de agua bendita y sal en grano este jueves santo para que la fuerza espiritual este de tu lado más tiempo.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que te dice que esta Semana Santa será de estar con todas las buenas energías de tu lado, así que trata de pensar qué necesitas mejorar y llevarlo a cabo que los astros estarán a tu favor. Tus números mágicos son 07 y 28, tu color de la abundancia es el morado y rojo, tu mejor día el martes.

Trata en estos días liberarte del estrés y disfrutar tus días de descanso, tendrás juntas laborales en estos días muy importantes que vendrán cambios de puestos, así trata de prender una vela roja el día martes que ese día va a ser tu día de suerte y así conseguir el trabajo que tanto deseas, solo recuerda no platicar tus planes.

Trata de controlar ese carácter y temperamento para no tengas problemas con tu pareja. Un amor nuevo del signo del elemento el Acuario o Libra vendrá a ti en estos días. Trata de no tomar mucho alcohol en estos días santos y disfrutar más de la vida sin excesos. Mandas a revisar tu carro o le cambias las llantas. Este jueves santo trata de vestirte de colores blancos y ponerte agua bendita en la nuca y frente para que la fuerza espiritual este en tu vida.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que son tiempos de salir de viaje y conocer otros rumbos en tu vida, recuerda que tu signo está hecho para siempre estar en constante movimiento y crecer económicamente y este es el momento. Tus números mágicos son 01 y 19, y tu color el rojo intenso y blanco, tu mejor día el miércoles.

Ten más fe en todo lo que vayas a realizar que esto te va a ayudar a lograrlo, recuerda que siempre tu signo es el protector y el más fuerte para salir adelante en la familia. Trata de no seguir con los malos hábitos de alimentación y seguir ya una dieta sana, recuerda que primero está tu salud. En cuestiones de pareja seguirás en paz.

Ten cuidado con las pérdidas del celular o tu dinero trata de ser más precavido, trata de ya no ser tan explosivo y pensar antes de hablar para después no tengas sentimientos de culpa. El día viernes santo prende una veladora blanca y trata de ayunar para que tu energía positiva este más fuerte, recuerda que tu signo tiene mucha comunicación espiritual y esto te ayudará a estar mejor.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que sin duda te dice “pide” que se te dará todo lo que necesitas para estar progresando en tu vida, pero esta carta también te indica en esta Semana Santa que dejes atrás lo que no era para ti y aprendas a vivir sin el apego de nadie y tener más fortaleza. Tus números mágicos son 18 y 33, tu color el amarrillo y azul, tu mejor día el lunes.

Tranquilízate en estos días y trata de meditar lo que deseas para tu futuro, son días para ti. Te dan unos días de descanso en tu trabajo así trata de aprovechar para arreglar toda tu papelería que tengas pendiente y pagos atrasados. Ten cuidado con lo que pláticas y trata de no meterte en chismes en el trabajo, recuerda que tu signo lo domina mucho ser muy comunicativo.

Decides cambiarte de casa de tus padres e irte a vivir solo un tiempo. Por fin vendrá a ti el dinero en estos días y tu golpe de suerte va a ser el día martes, en ese día los astros se van a juntar para ayudarte a progresar en todos los sentidos.

Trata de darte baños de flores blancas con agua bendita este jueves santo y así mantener más comunicación con lo divino, ya no busques tanto el amor que solo va a llegar y en estos días se van a acercar a tu vida alguien del signo del elemento de Piscis o Virgo que van a ser tu mejor pareja. Trata que esta Semana Santa sea la mejor en tu vida y del comienzo que tanto necesitas para crecer en lo espiritual.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que te indica sigue adelante, no te detengas y quítate de tu mente los pensamientos negativos, que estas en tu etapa de crecimiento en todo lo profesional. Esta carta también te dice que va a ser una Semana Santa de suerte y abundancia con los números mágicos 07 y 50, tu color el plata y verde fuerte, tu mejor día el viernes.

Curación del espíritu y el cuerpo son tiempos de pensar en madurar y sentirte de lo mejor, recuerda que todo con medida para después no tengas problemas de cruda moral en cuestión de alcohol y vicios, trata de medirte más en estos días santos. En el trabajo va a haber cambios muy fuertes alrededor tuyo y te van a ofrecer otro puesto mejor así tu trata deponerte atento en todo y pedir más sueldo, recuerda que el no habla Dios no lo oye y tu desempeño laboral cuesta así que tú mismo date valor.

Mandas arreglar tu carro o le cambias una llanta, tomas unas clases de natación o yoga, trata este sábado santo de darte una limpia con rosas rojas y agua bendita y prende una vela blanca para que tu luz espiritual este más fuerte.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que significa que tendrás un golpe de suerte con los números mágicos 20 y 40, que también te indica que vendrá a ti una buena oportunidad de cambio de trabajo que debes de disfrutar más a la familia en esta Semana Santa, que el tiempo se va y ya no vuelve, trata de aprovechar todo en tu alrededor. Tu color mágico es el violeta y amarrillo, tu mejor día el jueves,

Tendrás mucha ayuda divina en estos días, así que pide que se te dará. Serán unos días de recordar mucho a las personas que no están contigo así que trata de meditar y rezar para que tengas paz en tu alma. Haces trámites de pasaporte o permiso de migración. Algo muy importante para los signo de Virgo es comprometerse en todo lo que realizan y no dejar a medias lo que empieces, recuerda dejar de ser egoísta y compartir todo lo que realizas en tu vida y más con tu familia.

Embarazo en puerta para los Virgo que están casados o viven en pareja, trámites de crédito para comprar un carro. Sábado santo trata de prender una veladora blanca y ponerte agua bendita y dar una limosna a quien lo necesita. Tu mejor compatibilidad son los signos de Aries y Capricornio. Recuerda que estos días santos es cuando se junta la familia trata de disfrutar y estar en paz.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice calma que todo pasará y vas a lograr el triunfo que tanto deseas. Cuidado con los problemas legales, trata de asesorarte con alguien que te ayude. Recibes una bonificación económica por un trabajo del pasado, tus números mágicos son 12 y 23, tu color el azul y verde, tu mejor día el viernes.

Te dice que esta Semana Santa un verdadero milagro llegará a tu vida, lo que tanto esperas vendrá a ti, recuerda amigo de Libra que eres la luz de tu familia y siempre serás el que guíes a todos los que estén alrededor de ti.

Días de pagar impuestos o pagos de tu casa y ponerse al día. Tramitas con un abogado un permiso para un negocio. El día viernes santo trata de usar ropa blanca y nueva y ponerte agua bendita en la frente que te viene un golpe de suerte en los juegos de azar. Cuídate de los gastos excesivos y trata de administrar más tu dinero. Te invitan a salir de viaje de última hora, tu aprovecha y diviértete.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te indica que son tiempos de resolver todos los problemas que venías arrastrando de tiempo atrás, también es una buena carta porque te ayuda a tener más ingresos en tu vida. La carta del Juicio te pide que te enfoques en algo referente de gobierno o leyes como trabajo, tus números mágicos 09 y 60, tu color es el verde y blanco, tu mejor día el martes.

Recuerda que Jesucristo vino a salvarnos y sanar nuestra vida, pide con fe que llegará lo que tanto deseas. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucho gusto, te busca un amor del pasado para regresar o tratar de aclarar los problemas, pero trata de ya cerrar ese círculo y comenzar en otra parte y eso te dará una nueva actitud sobre las cuestiones amorosas y vendrá a ti un amor del signo de Tauro, Cáncer que te hará muy feliz.

Trata de cuidar mucho de salud y sigue con el ejercicio para que te sientes de lo mejor. Ya no pienses en lo demás y trata de ponerte a ti primero en todo. El día sábado santo trata de prender una veladora roja y darte baños de agua bendita con sal en grano para que tengas más fuerza espiritual en todo lo que realices. Tendrás a recibir un dinero extra por la venta o unas comisiones del pasado, sales de viaje con tu familia.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que sin duda te dice que vas a brillar más que nunca, que debes de aprovechar en esta Semana Santa realizar todo lo que tienes pendiente que se te va a dar sin problema, sales de vacaciones con tus amigos y familia, solo ten cuidado no excederte en la comida y alcohol. Tus números mágicos son 19 y 88, tu color el naranja y verde tu día mágico el miércoles.

Cambiar tus comportamientos negativos y hacer más ejercicio en tu vida diaria, tendrás un golpe de suerte. En estos días vendrán a ti varias oportunidades en cuestiones de trabajo y el cierre de contratos, trata de seguir estudiando administración y algo relacionado a política que es lo tuyo y eso te va a ayudar a tener un negocio propio.

Te haces una operación médica y todo sale de lo mejor, recuerda que lo más importante en la vida es la salud. Sigue con el ejercicio y por fin ya dejas los dulces o chocolates que son tu punto débil. Este jueves santo trata de prender una veladora blanca y pedir a tu ángel de la guarda por la sanación de tu enfermedad y el progreso de tu vida laboral, recuerda que no somos perfectos y se vale equivocarse y más en lo amoroso y estos días santos pueden pedir perdón a esa persona que te hizo daño y verás que tu espíritu se sentirá mejor.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que sin duda dice que estas hecho para ser el poderoso en tu ámbito laboral, así que en esta Semana Santa trata de mentalizarte como lo que eres, un triunfador solo aprende a cuidar tu buena energía y no relacionarte con personas tóxicas. Tus números de la suerte son 30 y 70, tu color mágico es el rojo y blanco.

Te dice que en estos días deberás de desintoxicarte y tratar de comer mejor y dormir a tus horas. Te recomiendo tomar un curso de idiomas o abogacía que eso te va a ayudar mucho en el futuro. Pagas deudas del pasado y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias. Trata de dormir más y dejar el celular a un lado que eso a veces te quita concentración en tu vida diaria. A veces esperas mucho de las personas y cuando no te ayudan te sientes defraudado por eso trata siempre buscar tú mismo tu éxito y así no pasar malos momentos.

Un amor se va de viaje, no lo extrañes tanto que va a regresar a ti recuerda que la distancia la hace uno mismo así trata de hablar siempre que se pueda para estar presentes. Mandas arreglar tu carro, tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo laboral. Este jueves santo trata de reflexionar de todo lo malo y bueno que has hecho en tu vida y prender una vela blanca para que Dios te dé más fuerza espiritual. Un amor del signo de fuego seguirá contigo incondicionalmente.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que son tiempos de madurar y crecer en lo profesional, que dejes a un lado las indecisiones y que te atrevas a ser alguien en la vida. Esta carta del Loco también es dinero fácil y rápido con negocio fuertes a tu alrededor, tus números de la suerte son 14 y 25, tu color de la abundancia es el azul y verde tu mejor día es el miércoles.

Siempre sé fiel a ti mismo en tus proyectos. Acuario recuerda que tu signo hace los problemas muy grandes y debes de aprender a depurar esas energías negativas y cambiar de amistades. Trata de seguir con el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor, recuerda que tu signo lo domina mucho la vanidad y más en esta Semana Santa que luzcas el traje de baño. En el amor te busca un amor del signo de Tauro, Virgo o Capricornio que hablará de estar en una relación contigo.

Trata de prender una veladora roja el día jueves santo para que tengas esa sensación de luz espiritual en tu vida. En estos días santos te invitan a irte a un día de campo, tu ve que va hacer bien, recuerda que también necesitas descansar de todo tu trabajo. Recibes una sorpresa muy agradable en estos días.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que te dice que la fuerza espiritual llegará a ti sin límites, que podrás realizar cualquier mejoría en tu ámbito laboral y saldrás con éxito. También esta carta te indica propuesta de casamiento o formalizar en tu relación amorosa, tus números mágicos son 18 y 77, tu color el amarrillo y rojo tu mejor dí0a el viernes.

Tu palabra aceptación a todo lo que estas viviendo y saber que lo que te pasa es lo mejor para tu vida. Te va a buscar un amor del pasado que va a querer regresar contigo, pero trata ya de cerrar ese círculo y conocer personas nuevas y más compatibles contigo. Te viene un golpe de suerte en esta Semana Santa en los juegos de azar. El viernes santo date baños de agua bendita con pétalos rojos y blancos para que te dé más fuerza espiritual y no tengas enfermedades ni mal de ojo.

En el amor seguirás de lo mejor y tranquilo con tu pareja, trata de vestirte de colores blancos para que tu energía se multiplique, trata de dejar a un lado los rencores con familiares recuerda que es la semana del perdón. Cuídate de problemas de infección del riñón, recuerda que es tu punto débil. Cambias el número de tu celular por uno más reciente, te vas a tu casa de tus padres a pasar unos días en familia. No te confundas con tu futuro recuerda Piscis que tiene que ser muy decidido de todo lo que deseas para ser feliz.

