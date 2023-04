Una mexicana contó cómo sobrevivió a la explosión de fábrica de chocolates en Pensilvania

Patricia Borges es una mujer de nacionalidad mexicana, que emigró hace 31 años del estado mexicano de Puebla, y logró sobrevivir a la explosión ocurrida el pasado 24 de marzo en una fábrica de chocolates en Pensilvania, donde fallecieron siete trabajadores y al menos 10 resultaron heridos.

En una entrevista exclusiva con The Associated Press desde su cama de hospital en West Reading, Borges contó que después de la explosión su brazo se estaba quemando por las llamas que habían envuelto el edificio, cuando de pronto se vino abajo el piso sobre el que estaba parada.

“Le pregunté a Dios por qué me estaba dando una muerte tan horrible. Le pedí que me salvara, que no quería morir en el fuego”, contó.

Borges sobrevivió porque cayó dentro de una tina de chocolate líquido que estaba debajo de ella, lo que ayudó a apagar las llamas en su brazo. Sin embargo, se rompió la clavícula y ambos talones.

“Cuando comencé a quemarme, pensé que era mi fin”, afirmó Borges, quien trabajaba en la fábrica como operadora de maquinaria desde hace cuatro años.

El agua de las mangueras de los bomberos que luchaban contra las llamas llenó la tina en la que estaba y ella logró saltar a una alberca de agua que se había formado en el sótano de la fábrica. Allí, esperó durante horas a que alguien la ayudara, gritando para pedir auxilio.

Cuando los bomberos la encontraron casi nueve horas después estaba hipotérmica y completamente confundida, dijo Ken Pagurek, el jefe de los rescatistas de Task Force 1, un equipo de emergencias que asiste en situaciones de desastre en todo el país.

“Creo que si no hubiesen llegado a ella en ese momento, muy probablemente estaríamos hablando hoy de una víctima mortal más”, dijo Pagurek.

Borges reveló que sus colegas y ella se quejaron de un olor a gas unos 30 minutos antes de que explotara la fábrica, pero que la compañía no los evacuó, por lo que cree que sus compañeros pudieron haberse salvado.

El supervisor le dijo a Borges que él no podía tomar la decisión de evacuar porque eso dependía de alguien de más alto rango que él. Así que ella volvió al trabajo.

Justo antes de las 5:00 pm, el edificio de ladrillos de dos pisos explotó.

Autoridades federales, estatales y locales investigan las causas del incendio, que ha sido catalogado como una explosión de gas natural.

