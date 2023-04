Edwin Luna explota contra la madre de su hijo, luego de que lo llamara “manipulador”

El cantante de música regional mexicana, Edwin Luna, vuelve a estar en el centro de la atención debido a una polémica con su expareja, Erika Monclova. Hace unos días, la madre de su hijo Miguel de 10 años lo tildó de “manipulador” y el cantante reaccionó con algunas pruebas.

Hace unos días, Luna compartió el escenario con su primogénito en un concierto en McAllen, Texas, lo que aparentemente no fue bien recibido por Monclova. En respuesta a esta situación, la madre del niño publicó en su cuenta de Instagram una serie de acusaciones en contra del cantante, calificándolo como un mal padre y manipulador.

Entre las fuertes declaraciones de la mujer, se destaca su afirmación de que la presentación de su hijo con su padre fue uno de los momentos más horribles que han vivido, además de tachar a Edwin Luna de falso y de publicar fotos del niño sin autorización.

“Así fue la Horrible Noche de ayer, luego no digas que la oportunidad, NO se te dio, Aclaro, NO me interesas, sólo eres el papá del Niño, por qué no saber dividir las cosas, y así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera, escribo, pura falsedad, manipulación, mentira, interés, todos se dieron cuenta de la bajeas al NO poder estar con mi hijo, nuevamente fallaste, y tus palabras según ya soy otro, y si cada vez estás peor, jajaja era tanta tu insistencia que no dudaste nadita en sacar las pocas fotos, y NO estás autorizado a subir fotos del niño, ya te urgía subirlas y hacer la Novela, tienes el corazón podrido!!!!”, escribió Erika Monclova en su perfil de Instagram.

Sin embargo, Edwin Luna no se quedó callado y decidió responder a las acusaciones a través de un video en su página de Facebook y perfil de Instagram, mostrando pruebas de los intentos que ha hecho para contactar a su hijo y desmintiendo las afirmaciones de Monclova sobre su relación con sus hijos.

El cantante compartió fotos donde se ve a su hijo conviviendo con sus hermanos, demostrando que tienen una excelente relación y aclarando que ya ha resuelto los problemas con su expareja. Edwin compartió que disfrutan juntos, se divierten y comparten historias, desmintiendo los comentarios negativos de que sus hijos no conviven entre ellos.

A pesar de las fuertes declaraciones de Monclova, se desconocen los motivos que causaron tales acusaciones en contra de Edwin Luna. La polémica ha causado revuelo en redes sociales y ha puesto en el centro de atención la relación entre el cantante y su exesposa.

