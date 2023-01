Edwin Luna le responde a su ex esposa, Alma Cero, tras sus polémicas declaraciones | VIDEO

La actriz mexicana Alma Cero abrió la caja de pandora tras una polémica entrevista donde habló sobre su controversial matrimonio con Edwin Luna, cantante de la Trakalosa de Monterrey. Quien ya le respondió a su ex pareja.

Alma confesó que el cantante de regional mexicano se habría apuntado con una pistola en el momento en que éste le solicitó el divorcio a la actriz.

Ante esta situación, Edwin Luna platicó con los medios de comunicación sobre las declaraciones de su ex esposa y aunque aseguró que no vio la entrevista, y asegura que lo que dijo Alma Cero existe algo de verdad.

De acuerdo con Alma Cero, tras varios años de noviazgo y tan solo unos meses de haberse convertido en esposos, inesperadamente Edwin Luna le pidió el divorcio a la actriz que interpreta a “Rosa Aurora” en la serie “María de todos los ángeles”.

Sin embargo, Alma Cero recordó que la forma en la que le pidió que se fuera de la casa en la que vivían en Monterrey fue muy impactante.

Pues la actriz asegura que Edwin habría puesto una pistola en su cabeza, ante esto el mismo cantante aclara lo que sucedió aquel día.

“Hay algo de verdad y hay algo de mentira, me gustaría decirlo de la manera correcta, igual de la manera en que te lo puedo decir va a sonar a ego y de cierta forma sí, pero no quiero caer en el egocentrismo, mejor me quiero sentar y encontrar las palabras correctas sin engaños sin nada”

EDWIN LUNA