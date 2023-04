Exguitarrista de Caifanes da contundente respuesta a comparaciones con Saúl Hernández: “No me he drogado”

Las diferencias entre Alejandro Marcovich y Saúl Hernández, exguitarrista de Caifanes y vocalista de la misma agrupación de rock mexicano, parecen interminables, al grado que en dos ocasiones el músico argentino ha quedado fuera de la alineación.

Esta vez, fue un usuario de Twitter quien provocó la furia del guitarrista, pues en una de sus publicaciones, compartió una foto del cantante de la banda en compañía de Mariana Seoane, donde luce como si se hubiera hecho algunos retoques estéticos, aunque al parecer solo se trata un filtro usado en redes sociales.

“@amarcovich para cuando se da usted una restirada? (O dos )… Anda usted muy desactualizado, desactualizade…”, escribió el usuario de Twitter, Gilito Pochitoque, quien además arrobó al guitarrista argentino.

Alejandro Marcovich fue contundente en su respuesta, pues aseguró que él no necesitaba de alguna cirugía estética, ya que prefería estar bien por dentro y no por fuera, algo que no ofrecen esos procedimiento estéticos.

“Yo no necesito nada de eso. Uno, porque no me he drogado, no he sido alcohólico y me alimento muy bien. Dos, porque las apariencias engañan. Más vale verse bien por dentro, ¿no?”, contestó el músico.

Alejandro Marcovich y Saúl Hernández guardan eternas diferencias

Caifanes se disolvió en el punto cumbre de su carrera en 1995 y ofrecieron su último concierto el 18 de agosto de ese año, pero los rumores en torno a las diferencias entre Alejandro Marcovich y Saúl Hernández venían de tiempo atrás.

Quince años después, el guitarrista argentino estuvo al borde de la muerte y retomó el contacto con el cantautor, lo que hizo posible el reencuentro de Caifanes en 2011, inicialmente para los festivales Coachella y Vive Latino, pero la gira se prolongó hasta 2014.

Sin embargo, en marzo de ese mismo año, un comunicado de la banda anunció que la alineación volvía a ser “la original” y entonces, Alejandro Marcovich de nueva cuenta quedó fuera de la agrupación.

Poco después, en noviembre de 2015, el guitarrista lanzó el libro “Vida y música de Alejandro Marcovich: Memorias de un genio del rock en español” destando de nueva cuenta la polémica, al exponer la presunta parte obscura de la banda que lo catapultó a la fama.

