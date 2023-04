Alejandro Camacho confiesa de qué habló con Rebecca Jones en sus últimas pláticas

A poco tiempo de la muerte de Rebecca Jones, su exesposo Alejandro Camacho, le rindió homenaje durante una obra de teatro y ha revelado algunos de los últimos momentos que compartió con la primera actriz.

“No, no pude con todo lo que estuve haciendo de trabajo ¿a qué hora? Pero sí nos escribíamos. Hablábamos de nuestro hijo [Maximiliano], que es fregón, de que es guapo, de que es libre, independiente, y platicábamos del teatro, de cine, de alguna novela de escritores”, dijo en una entrevista con el diario “El Universal”.

Alejandro Camacho también habló de su duelo, pues reconoció que la muerte de Rebecca Jones, con quien estuo casado por 25 años, ha sido un golpe muy duro en su vida.

“Uno debe seguir viviendo, ¿qué otra? No tenemos otra arma más que una actitud positiva ante las circunstancias difíciles de la vida. Me duele muchísimo el fallecimiento de Rebecca”, se sinceró.

Alejandro Camacho reveló sus temores en la vida

Por si fuera poco, Alejandro Camacho habló sobre los temores que podría tener un hombre de su edad, siendo el miedo en sí mismo, uno de ellos.

“Le tengo miedo al dolor, a la enfermedad, pero a la vejez o a la muerte no, ya estoy viejo; a la muerte la he representado tantas veces, a mí se me hace que es una mujer hermosísima, preciosa, a la que le dices ‘sí llévame mamita, llévame’”, finalizó.

