Alejandro Camacho vuelve al teatro tras muerte de Rebecca Jones y le dedica mensaje en el escenario

Apenas este domingo, Alejandro Camacho volvió a los escenarios en la puesta en escena “La Virgen Loca”, tras la muerte de Rebecca Jones y protagonizó un emotivo momento al dedicarle unas palabras en pleno escenario.

El actor abrió su corazón frente al público para hablar de la pérdida de su exesposa, luego pidió un minuto de silencio seguido de un efusivo aplauso en honor a la histrionisa.

“Agradezco de su presencia en este difícil momento para mí, como ustedes saben una pérdida fuerte tuve de mi ex mujer: la señora Rebecca Jones, la madre de mi hijo. Una mujer talentosa, fuerte, carismática, cariñosa, una gran persona. Las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla no me van a desmentir”, reveló.

“Ella amaba el teatro, amaba el arte, el cine, amaba la televisión. Amaba a su público, estaba muy comprometida”, agregó. Luego pidió un minuto de silencio y un aplauso para “Rebequita”, como él la llamaba. “Pues bueno el martes 21 dejó de existir mi querida Rebequita y bueno quisiera pedirles un minuto de silencio y un aplauso para ella”, agregó.

La historia de amor de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Rebecca Jones y Alejandro Camacho se conocieron en la década de los ochenta y contrajeron matrimonio en 1986 tras poco más de un año de noviazgo. Después, en 1989 nació su único hijo, Maximiliano.

Desafortunadamente, Rebecca Jones anunció en 2011 que tenía tres meses separada de Alejandro Camacho, durante una charla con el programa “El minuto que cambió mi destino”.

“Yo creo que los matrimonios de tantos años llegan a un punto en que no es por un pleito por el que te separas, no es que haya habido un pleitazo, pero sí fue un momento de ya pensar las cosas de manera diferente en el matrimonio. Creo que ninguno de los dos estábamos a gusto”, dijo en aquella ocasión.

