Karyme Lozano quedó impactada con la muerte de Rebecca Jones: “No me digas eso” | VIDEO

La muerte de Rebecca Jones tomó por sorpresa a más de uno. Pues a pesar de que se le veía más delgada tras pasar un ratito en el hospital en terapia intensiva, el que saliera, diera entrevistas y volviera a trabajar mostró que iba poco a poco mejorando.

Pero su fallecimiento este miércoles 22 de marzo provocó que muchas estrellas del medio del espectáculo se sorprendieran, como fue el caso de la actriz mexicana Karyme Lozano.

Quien, a su salida de las instalaciones de Televisa, fue abordada por la prensa, justo para que expresara su sentir ante terrible pérdida para el mundo del espectáculo.

Pues no podemos olvidar que en las últimas tres semanas se ha visto el adiós de grandes estrellas como el primer actor Ignacio López Tarso, así como la vedette Irma Serrano.

Y la tercera en la lista en esta ocasión fue Rebecca Jones, actriz y expareja de Alejandro Camacho, quien se presume que pereció por un resurgimiento del cáncer de ovario.

Tras ser abordada por las cámaras, Karyme, quien volvió a la pantalla chica tras varios años fuera, no podía creer la noticia y su actitud sorprendió a muchos, pues incluso habló del tipo de relación que tenía con Jones.

Lozano confesó que la pregunta sería entorno a la reciente pérdida de Don Ignacio López Tarso. Pero para esa hora desconocía el fallecimiento de Jones, quien también era una persona muy querida para ella.

“¡Ay no sabía, no me digas eso! ¿Cuándo falleció? no sabía, lo siento mucho. Pensé que me ibas a decir del señor (López) Tarso que también es una lamentable pérdida. No sabía mi Rebe preciosa, yo la quiero mucho. Siento mucho escuchar esta noticia”.

KARYME LOZANO