Nahuel Guzmán aclaró polémica con la mascota del Toluca y acusó a las televisoras de estar parcializadas y omitir jugadas importantes

Nahuel Guzmán lanzó unas duras declaraciones en las que además de explicar la controversia con la mascota del Toluca, criticó a las televisoras y dejó entrever que están parcializadas ya que omiten jugadas e imágenes importantes o polémicas en las repeticiones y resúmenes de los partidos.

Durante una transmisión en Twitch para el programa ‘La Taberna’, el cual realiza junto a su compañero de equipo Igor Lichnovsky, Guzmán comenzó hablando y expresando su molestia por la cobertura que recibió el supuesto altercado que tuvo con la mascota de los Diablos Rojos de Toluca.

“Lograron generar un personaje negativo donde sólo muestran las cosas negativas que hago yo. La mascota de Toluca se encargó de hacerle gestos a su propia tribuna para que cantara cosas que no eran buenas. Me acerqué y le dije que no lo hiciera”, explicó.

Posteriormente, cambió de tema y en una corta intervención acusó a los medios de editar los resúmenes a conveniencia. “Algunos se piensan que nosotros los futbolistas somos idiot***. No voy a ir en contra de nadie, pero se piensan que yo no me doy cuenta que en los resúmenes que suben a YouTube determinadas televisoras, hay atajadas mías que no están”, inició.

“Ustedes se piensan que no nos damos cuentas que hay transmisoras que no pasan las repeticiones de jugadas dudosas porque son en contra del equipo al que apoyan“, culminó.

Las declaraciones de Nahuel se dieron el pasado lunes por la tarde, días después de su pequeño “impase” con la ‘botarga’ de los Diablos Rojos del Toluca. El portero de Tigres de la UANL fue acusado en redes sociales de haber empujado sin motivo aparente al animador de los locales en el duelo que los dirigidos por Ignacio Ambriz se llevaron 3-2.

