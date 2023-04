Nueva oleada de pornografía deepfake crea alarma en Internet

Una nueva oleada de contenido pornográfico creado a partir de Inteligencia Artificial (IA) está encendiendo alarmas en la web ante el incremento de los casos de deepfake. Esta práctica consiste en utilizar inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje profundo para crear contenido falso y realista.

En el caso de los deepfakes pornográficos, se utilizan imágenes de personas reales para crear videos sexuales falsificados en los que parecen estar participando en actos sexuales.

Esta práctica es altamente problemática ya que implica la violación de la privacidad y la dignidad de las personas que aparecen en los videos deepfake.

Una problemática asociada con este tipo de contenido es que las víctimas de estos videos pueden ser sometidas a acoso, chantaje y otras formas de abuso, lo que puede tener graves consecuencias emocionales y psicológicas. Además, los deepfakes pornográficos pueden utilizarse para difundir información errónea y engañar a las personas sobre las actividades sexuales de otras personas.

Caso conocido

Una de las afectadas más conocidas por la creación de deepfakes pornográficos es Sweet Anita, una popular streamer británica que ha denunciado públicamente la creación de videos falsos con su imagen.

Según sus declaraciones, ella ha sido víctima de acoso y amenazas por parte de los creadores de estos videos, lo que ha afectado gravemente su salud mental y su seguridad en línea.

Lamentablemente, los casos de deepfakes pornográficos son difíciles de investigar y los responsables de crearlos a menudo no sufren consecuencias legales por sus acciones. Las autoridades no tienen recursos suficientes para rastrear y perseguir a los creadores de estos videos, y a menudo no se toman en serio las denuncias de las víctimas.

Este problema pone en evidencia la necesidad de tomar medidas más estrictas para prevenir y castigar la creación y distribución de deepfakes pornográficos. Es necesario que se realicen campañas de concientización y se establezcan leyes y regulaciones claras para tratar este tipo de situaciones.

Evita ser víctima de un deepfake porno

Es difícil evitar que alguien utilice tu imagen en un deepfake pornográfico, pero hay algunas medidas que puedes tomar para reducir el riesgo de que ocurra. Aquí te presento algunas recomendaciones:

1. Controla tu privacidad en línea

Limita la cantidad de información personal que compartes en línea y asegúrate de tener contraseñas seguras y actualizadas.

2. Configura la autenticación de dos factores

Este método añade una capa adicional de seguridad a tus cuentas en línea y hace que sea más difícil para los hackers acceder a ellas.

3. Sé cauteloso con lo que compartes

Ten cuidado con las fotos y videos que compartes en línea, especialmente si son de contenido sexual. Si no quieres que se compartan públicamente, no los subas a internet.

4. Realiza búsquedas de imagen inversa

Realiza búsquedas periódicas de tu imagen en internet para detectar si alguien ha utilizado tus fotos en un deepfake pornográfico.

5. Denuncia cualquier actividad sospechosa

Si encuentras un deepfake pornográfico con tu imagen, denúncialo de inmediato a las autoridades competentes.

Sigue leyendo:

– “Me enamoré de un ‘deepfake’ de un sitio de citas que me estafó”

– Deepfake: “Pusieron mi cara en un video porno”

– Twitch se une a la batalla en contra de los deepfakes pornográficos