Andrés García: revelan que solo uno de sus tres hijos lo visitó antes de morir

En medio de la conmoción que ha generado el fallecimiento del actor Andrés García, la poca convivencia que el actor mantenía con sus tres hijos, Andrés Jr., Leonardo y Andrea, ha vuelto a tomar relevancia, sobre todo luego de revelarse que solo uno de sus hijos habría tenido interés en reunirse con él días antes de su muerte.

No podemos olvidar que unos cuantos días antes de su fallecimiento, el actor de “Pedro Navajas” había expresado su disposición y deseo de reconciliarse con sus hijos, así lo reveló Margarita Portillo en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

“Quiero contactarlos prontamente. Lo estuve pensando mucho y los voy a contactar y ya será cuestión de ellos ver a su papá y que Andrés los vea. Ya le pregunté a él, precisamente el día de ayer le pregunté porque a Andrés nunca le han gustado las sorpresas. Entonces, ya me dijo que sí, sí los aceptaría“, contó en ese entonces la esposa del famoso.

Todo parece indicar que dicho reencuentro nunca ocurrió, pues solo uno de sus tres hijos se mostró interesado en retomar la relación con García. “Ayer hablé con Margarita. Le dije: ‘Oye, Margarita y ¿ya hablaste con los hijos de Andrés?’ y me dijo ‘ya hablé con los tres, Gustavo'”, detalló el comunicador durante la transmisión que se realizó sobre el dominicano a través de Imagen Televisión.

“Y le digo: ‘¿Fueron receptivos? ¿Aceptaron?’ (y me responde) ‘solo uno aceptó y dos no aceptaron’“, añadió Gustavo Adolfo Infante.

Si bien no se especificó quién de sus tres hijos fue el único en aceptar dicho encuentro, los presentadores no tardaron en sacar sus propias conclusiones. “¿Quiénes son? No lo sé porque Andrea vive en Los Ángeles, Andresito vive en Miami y Leonardo hace rato estaba en Chilpancingo, ya debe estar llegando a Acapulco en este momento para despedir a su padre, es decir, que no los vio”, se dijo.

Andrés García y sus hijos contaban con una relación difícil de manejar, pues las diferencias eran particulares con cada uno de ellos. Por su parte, Andrés García Jr. hizo público que estaba molesto con su papá tras acusar a su mamá, Sandra Vale, de darles sustancias ilícitas a él y a su hermano, mientras que a Andrea García la desconoció públicamente por “elegir a una familia de gente muy extraña” a la que él no aprobaba.

