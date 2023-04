Campaña de Trump vende camisetas con su rostro y la palabra “no culpable” por $47 dólares

El equipo de campaña de Donald Trump sabe sacarle provecho a todo y como muestra la camiseta en color blanco que simula una foto policial del magnate con la frase “no culpable” que pusieran a la venta el mismo día que se declaró inocente de 34 cargos de fraude comercial.

La camiseta se puso a la venta por la cantidad de $47 dólares.

La venta de la camiseta se hizo a través de la tienda oficial de Save America, así como a través de correo electrónico.

“(George) Soros cree que con su fiscal de distrito elegido personalmente, Alvin Bragg, que ha arrestado al presidente Trump por no haber cometido ningún delito, pueden desangrar nuestra campaña arrastrándonos a través de una cacería de brujas tras otra. Pero qué mejor manera de probar que nuestra campaña nunca entregará a nuestro país a la tiranía de la izquierda que innumerables patriotas de base vistiendo con orgullo sus propias camisetas de ‘NO CULPABLE'”, dice el mensaje que lanzó la campaña Make America Great Again de Trump.

Order your Official Trump Mugshot T-Shirt TODAY!https://t.co/D8Voo3uS5X — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) April 4, 2023

En tanto, en la página oficial se puede leer “Trump Save America JFC es un comité conjunto de recaudación de fondos en nombre de Donald J. Trump for President 2024, Inc. y Save America. Los ingresos de la recaudación de fondos conjunta se repartirán entre los comités de la siguiente manera: 90% a Donald J. Trump for President 2024, Inc. (elecciones primarias de 2024), 10% a Save America, y cualquier contribución que exceda la cantidad legal que pueda aportarse a cualquiera de los comités se asignará a Donald J. Trump for President 2024, Inc. (elecciones generales de 2024)”, se lee en la página oficial de la campaña de Trump.

“No culpable. ¿Estás del lado del presidente Trump, amigo? Haga una contribución de $ 47 o más para WIN en 2024, y le enviaremos su propia camiseta “no culpable” gratis. Consigue el tuyo ahora. La única foto certificada por el presidente Donald J. Trump”, decía el mensaje.

Hasta donde se sabe Donald Trump no tiene una foto policial aunque sí le tomaron las huellas dactilares, pero su campaña se ha encargado de hacer una simulación que a más de uno llamó la atención y compró.



