El telescopio James Webb halla el agujero negro más antiguo alguna vez descubierto

El Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés) ha descubierto el agujero negro más antiguo del Universo alguna vez encontrado, según se detalla en un estudio disponible en el sitio de prepublicaciones de artículos científicos arXiv.

De acuerdo a los autores del informe, este enorme objeto astronómico, que tiene una masa 10 millones de veces mayor a la del Sol, se encuentra en el centro de una “galaxia bebé” llamada CEERS_1019, que se originó 570 millones de años después del inicio de Universo.

