Estos son los herederos del actor Andrés García

El actor Andrés García falleció a los 81 años tras luchar varios meses por su salud, a las 15:07 horas de la Ciudad México

Anteriormente, García había ofrecido una declaración sobre su muerte, en donde mencionó la herencia y quiénes se quedarían con sus bienes.

¿Quiénes son?

“Yo pienso que se la voy a dejar a Andrés López Portillo, él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido, o vienen una vez cada dos años, o sea, no les interesa”, declaró Andrés García en el programa ‘Al Rojo Vivo’.

Aunque, finalizando el 2022, el presentador Ernesto Huitrón alegó que poseía una copia del testamento del actor, revelando así los nombres de los herederos, los porcentajes de la repartición de bienes y que Roberto Palazuelos si está contemplado en el documento.

“Las cantidades como están es 20% de la herencia total va a ser para Margarita, su esposa, el otro 20% va a ser para la hermana de don Andrés García, doña Rosa, el otro 20% todavía lo tiene Roberto Palazuelos, y hay un porcentaje que se divide entre su hijo, Andrés García que vive en Estados Unidos, Leonardo García y la mamá de Leonardo García otro porcentaje, un 13% aproximadamente”, alegan en el programa

Funeral de Andrés García

En la cuenta de Instagram de Andrés García, su esposa Margarita Portillo publicó detalles sobre cómo será el funeral de la estrella y dijo que comenzará este miércoles 5 de abril a partir de las 9:00 horas en la casa del actor ubicada en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava en el puerto de Acapulco.

Se espera que hasta el lugar lleguen figuras del espectáculo y amigos del polémico galán que el próximo 24 de mayo llegaría a la edad de 82 años.

La familia de Don Andrés sigue sin revelar realmente cuál fue el detonante principal de su muerte. Pero su esposa, Margarita Portillo, ya había revelado desde hace semanas que tenía diversos padecimientos como la cirrosis, así como problemas gastrointestinales.

“Está muy consciente. Su mente está muy bien, muy consciente de su situación, lo cual, pues sí le genera ansiedad, pero está estable. Me dijo el doctor que es una situación así, su enfermedad, es progresiva. Es un proceso. Andrés está con todos los cuidados, con todas las comodidades posibles. Tiene una calidad de vida, lo mejor que pudiera estar aquí cuidado y querido en casa. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que me preocupa…”, dijo en su momento Margarita.

