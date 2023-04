Exesposa de Edwin Luna arremete contra el cantante y asegura solo se acerca su hijo por “beneficio” | VIDEO

Edwin Luna y Erika Monclova, su exesposa, desataron la polémica en redes sociales, pues ella arremetió en contra de él por presuntamente “fallarle” de nueva cuenta al hijo que tienen en común, al dejarla fuera del concierto que llevaron a cabo el niño y el cantante de regional mexicano.

Ante la situación, el intérprete salió a dar su versión de los hechos, dejando al descubierto la nula relación que llevan, pero la madre de su hijo volvió a responder.

Previamente, el líder de La Trakalosa de Monterrey no se quedó callado e hizo énfasis en que siempre ha visto por su hijo y que es Erika Monclova es quien “no contesta” sus solicitudes para convivir con el niño.

Exesposa de Edwin Luna afirma que ella “trabaja para su hijo”

En esta segunda oportunidad, Erika Monclova aseguró que ella trabaja para que no le falte nada ni a ella ni a su hijo.

“Ya estoy harta de que se acerquen al niño nada más por eso, para obtener un beneficio y creer que todo está bien y no es así”, dijo contundentemente.

Por si fuera poco, la ex de Edwin Luna afirmó que ella no necesita de nadie para tener una vida lujosa: “Aquí humildemente, mi casa y no le pido nada a nadie, ustedes verán… De nadie necesito, yo me sé mantener sola”.

Para concluir, Erika Monclova dio paso a “demostrar” que su hijo no es manipulado por ella, situación que desató decenas de críticas.

