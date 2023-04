Juan Manuel Márquez opina que Jaime Munguía le puede ganar a Dmitry Bivol si se prepara bien

Jaime Munguía y Dmitry Bivol se podrían haberse enfrentado el 10 de junio, pero las negociaciones se cayeron por un desacuerdo con la televisora DAZN. Tras conocerse esta noticia, son muchas las personalidades que han opinado sobre el posible resultado de esta pelea y para la leyenda del boxeo Juan Manuel Márquez, el mexicano puede vencer al campeón ruso.

En declaraciones recogidas por el Izquierdazo, Dinamita Márquez afirmó que será un enfrentamiento arriesgado para Munguía, pero con un buen plan de pelea del mexicano “todo puede pasar” en el cuadrilátero.

“Es una pelea que sería arriesgada para Munguía, pero el que no arriesga no gana. (…) Es difícil, pero por qué no. Todo puede pasar. (…) Si decimos si Jaime Munguía le puede ganar a Bivol, todo puede pasar y le puede ganar bien preparado. Haciendo un plan de pelea bien, por qué no decirlo, le puede ganar”, dijo.

Sobre lo complicado que se le ha vuelto a Munguía conseguir una pelea por el título en el peso medio, Juan Manuel Márquez le aconsejó que se siga preparando porque es un buen peleador y pronto le llegará la oportunidad.

“Que siga entrenando, que se siga preparando y que la busque. No sé por qué no llega si ha peleado, ha ganado en la división y no ha perdido, está ahí para que le den la oportunidad, es un buen peleador y hay que esperar”, declaró.

Jaime Munguía, de 26 años, es el campeón intercontinental de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la última vez que subió al cuadrilátero fue en noviembre de 2022. El pugilista azteca posee marca invicta con 41 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), posee 21 triunfos y 11 nocauts sin ninguna derrota en su registro como profesional. Además, el ruso superó por decisión unánime a los mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

Sigue leyendo: