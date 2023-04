Tania Rincón posa desde el baño, usando un microbikini de hilos con transparencias

Vaya sorpresa la que ha dado Tania Rincón a sus millones de seguidores en Instagram, pues a través de sus historias en esa red social compartió una sexy selfie en la que aparece en el baño, usando un microbikini negro con transparencias que resaltó su escultural figura.

La conductora de 36 años se encuentra de vacaciones en Costa Rica, y desde ahí publicó imágenes que la muestran durante su viaje, tomando cocteles y hasta surfeando. El mensaje que escribió junto al post fue: “Me estás gustando mucho Costa Rica”.

Desliza para ver todas las fotos

Durante los descansos en las grabaciones del programa de televisión “Hoy” Tania aprovecha para tomarse fotos en las que posa como toda una modelo; ahora impactó con una en la que aparece usando shorts desgarrados y un curioso top plateado con borde de plumas. Ella no perdió su buen humor y escribió: “Look de celebración porque ya cayó la quincena”. View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

Sigue leyendo: