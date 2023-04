Thomas Bangalter revela el motivo de la separación del dueto Daft Punk

En 2021 el dueto francés de música electrónica Daft Punk anunció su separación, luego de una exitosa carrera de más de 20 años. Sin embargo, sus fans siempre se preguntaron qué llevó a sus integrantes –Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo– a tomar esa decisión, ya que entonces se esperaba que editaran otro álbum.

En una reciente entrevista que concedió a BBC Bangalter, de 48 años, explicó que todo el proyecto estaba perdiendo “el toque humano” en la forma en la que se presentaba la música: “Tratamos de usar esas máquinas para expresar algo extremadamente conmovedor que una máquina no puede sentir, pero un humano sí. Siempre estuvimos del lado de la humanidad y no de la tecnología. Y por mucho que me gustara ese personaje, lo último que quisiera hacer, en el mundo en qué vivimos, en 2023, es ser un robot”.

Thomas (quien ha compuesto la música de películas como “Irreversible”, “Climax” y “En corps”) ahora está centrado en sus proyectos como solista, que están muy alejados de conceptos centrados en la tecnología: “Mis preocupaciones sobre el auge de la inteligencia artificial van más allá de su uso en la creación musical…Daft Punk fue un proyecto que desdibujó la línea entre la realidad y la ficción con esos “personajes robot”. Fue un punto muy importante para mí y para Guy-Manuel el no estropear la narrativa mientras sucedía. Ahora que esa historia ha terminado, me pareció interesante revelar parte del proceso creativo, que estuvo muy basado en lo humano y no en algo algorítmico de ningún tipo…era una exploración”.

Daft Punk lograron sencillos de éxito como “Around the world”, “One more time”, “Get lucky” y “Lose yourself to dance”. En 2010 grabaron la música para la película de Disney “Tron: Legacy” y cuatro años después obtuvieron el premio Grammy a Mejor Álbum del Año por Random access memories. Para entonces los músicos ya no mostraban sus rostros, sino que los ocultaban usando cascos con visores oscuros.

Sigue leyendo:

Lewis Capaldi podría dejar su carrera como cantante si empeora el trastorno que padece

Falleció Seymour Stein, quien descubrió a Madonna y fundó la compañía Sire Records

El grupo británico Duran Duran trabaja en un nuevo álbum, con su alineación original