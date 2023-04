Yanet García sube la temperatura al usar un body con gran abertura al frente

Cada semana Yanet García publica en su cuenta de Instagram fotos que dejan sin aliento a sus fans, y ahora optó por usar un curioso body de terciopelo con una gran abertura al frente que era sujetada por correas, lo cual le permitió lucir sus atributos.

La ex chica del clima está disfrutando mucho esta época de altas temperaturas, y así lo dejó ver en otras imágenes que la muestran en la playa, usando un monokini de animal print y luciendo su retaguardia. Ella nunca reveló a sus seguidores el destino turístico al que viajó. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Luego de largas sesiones fotográficas Yanet también tiene tiempo para salir a divertirse, y compartió un video en el que aparece caminando por las calles de Nueva York, con un total look negro compuesto por botines, abrigo y minivestido. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Las mejores cosas en al vida están en el otro lado del MIEDO ✨”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo: