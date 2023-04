Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de abril de 2023

Piscis

Se aproxima una situación muy buena con tu pareja en caso de tener, posibilidades de embarazo en la familia. Pon atención a tus sueños pues serán premonitorios y te mostrarán el camino que debes seguir para concretar tu felicidad, Visita de familiares, te rencuentras con una amistad. La luna te traerán en un tono algo melancólico, sentirás la necesidad de tener a una persona a tu lado, de poder completar la necesidad de amar y ser feliz. En los dineros estabilidad se aproxima y la posibilidad de que realices ese negocio en mente, ya no te molestes si las cosas no te salen a la primera, eres de los signos que no aceptan un no y siempre va por más, de muéstralo en todas las cuestiones de tu vida. No temas a darte una segunda oportunidad con esa persona que te busca o está por llegar mediante una red social, te ayudará aceptar muchos defectos que no te agradan de ti. Necesitas descansar más y no ser tan intenso o intensa en tu trabajo pues podrías enfermarte.

Acuario

Una relación en la familia concluirá en próximas fechas. Es momento que sepas lo importante que es tu salud, no la descuides y cuida tu estómago y dolores de cabeza, no te estreses por cosas que no han pasado y no te desveles mucho pues por eso no rindes en tu día. Ten cuidado con dar entrada o mucha confianza en tu corazón a quien no te ha dado motivos para que así sea, eres una persona madura y muy segura de ti, pero tienes en tu interior sentimientos muy débiles que cada noche antes de dormir salen a flote por cuestiones del pasado y futuro. Amistad requiere de tu apoyo y consejos no la dejes sola y muéstrale que siempre estarás ahí. Te viene una fiesta o borrachera que te la pasarás de lo mejor, cuida tu consumo de harina, refresco y grasa, estas propenso o propensa a subir de peso. Aprende a despojarte de todo eso que no sirve, llámense objetos y personas, es momento de iniciar en ceros y que todo lo que te rodee sean cosas buenas, positivas y que te hagan feliz.

Capricornio

En el terreno de los dineros, empezarás a regularizarte, aprende a cuidar más tu dinero no gastes a lo pen$dejo ni compres cosas que no son necesarias, recuerda que eres de los signos más ahorradores, junta una buena lana y haz ese viaje que has querido realizar, te dejará un excelente sabor de boca. Cuida más tu salud sobre todo cuestiones de garganta y cuestiones de golpes o fracturas, necesitas ver más por ti y llevar una vida más sana o de lo contrario el próximo mes te la verás negra con ciertas enfermedades e infecciones que te harán caer en cama. Si tienes pareja date la oportunidad de conocerla más y saber sus necesidades, algunas veces solo piensas en ti. No tengas miedo de decir lo que sientes si a las personas no les gusta que se jodan, no te guardes ya nada por miedo al qué dirán. No te apresures a los hechos, algunas veces te haces ideas en tu cabeza muy pen$dejas y sueles culpar a personas que ni la deben ni la temen en pedos que no les pertenecen. En los dineros se aproxima un pago o dinero que te deben te llegará, podrás pagar unas deudas y lograr un poco de estabilidad. Una boda se comienza a materializar de una amistad o familia.

Sagitario

En los dineros se aproxima un pago o dinero que te deben te llegará, podrás pagar unas deudas y lograr un poco de estabilidad. Ya no temas al amor, si te lastimaron en el pasado eso no significa que volverá a pasar, y si pasa, aprenderás de la shingada caída. Una boda se comienza a materializar de una amistad o familia. Cuida tu alimentación y has más ejercicios se te está haciendo bolas el engrudo. Cuida mucho la parte familiar, podrías estar alejándote de tu familia. Movimientos en cuestión de salud, aléjate de personas que fumen pues tus pulmones estarán muy vulnerables a sufrir alguna enfermedad. A la shingada los malos tratos de las personas, te encanta vivir de rodillas y eres muy de pégame, pero no me dejes, aléjate de esas shingaderas y aprende a quererte y respetarte pero sobre todo, a no depender de ninguna persona para estar bien y ser feliz. No te juzgues si cometiste un error pues en su momento te hacía feliz. Ten cuidado de vecino o vecina pues están hablando mal de tu familia.

Escorpión

Si han existido pe$dos con tu pareja estos se terminan debido a una noticia y situación que los unirá más. Tu mejor racha se consolidará en un par de meses, pero en estos momentos comenzarás a sentir cambios importantes. Es importante que definas tus sentimientos, pues entrarás en un ciclo que habrá amores al por mayor, estas en un ciclo de mucha reflexión. Amores del pasado que no se pudieron dar pedirán una oportunidad. Bajarás de peso en estos días. Ten cuidado con lo que deseas sobre todo lo negativo pues podría cumplirse en próximas fechas. Un viaje, la compra de artículo electrónico, posibilidad de cambiar de auto o comprar nuevo. Tu pareja andará algo distante, no le cuestiones, solo se le pasará, recuerda que cuando no se sabe que decir es mejor quedarse callado o callada. Momentos importantes, se cierran ciclos, personas se van, otros llegan, al final lograrás ser feliz con ciertos eventos que sucederán. Ten cuidado con un familiar, podrían entrar en conflicto al no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones.

Libra

Te viene un evento social, una propuesta indecorosa y la posibilidad de invertir en un negocio. Ya no te confundas en lo que quieres en tu vida, necesitas definir tu proyecto y echarlo andar, no esperes que sea de día o de noche, pues si sigues perdiendo el tiempo al final no lograrás ni madre. Ten cuidado con cambios en tu economía, no estás para mal gastar el dinero pues en poco tiempo podrías necesitarlo. Ten presente que no todos han tenido las mismas oportunidades que tu así que no juzgues sino conoces el camino de las personas. Amistad se va de tu vida pues te ha estado jugando chueco y hablado de ti a tus espaldas en estos días un error la hará caer. Si tienes una pareja, no caigas en la rutina, eso en parte es lo que está shingando la relación. En la salud si tenías una infección o dolor muscular comenzarás a sanar y mejorar mucho, cuida más los cambios de temperatura. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías dañar a una persona que es muy importante para ti. Te enteras de embarazo por parte de amistad y separación de amigos de una pareja de amistades.

Virgo

No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer. Hay momentos en que te desespera la pend$ejez y mediocridad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les de su inche gana. Ten cuidado con una traición con persona del trabajo o amistad, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de dónde vives, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el porqué de muchas cosas. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. Momento de tomar decisiones muy importantes en tu vida. Te caerá la razón en tu vida y con ello se le caerá la máscara a una persona que considerabas importante, te decepcionarás mucho de él o ella. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo.

Leo

Cuídate de accidentes en el trabajo o en la calle porque vas a andar con una suerte de la shingada. No permitas que chismes te hagan sentir mal, toma las cosas de quien vienen. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal. Entrarás en un ciclo muy bueno con toda la actitud, recuerda que estas en una semana muy perra en la cual vienen grandes cambios, no desconfíes de tu capacidad de cumplir tus sueños y metas, vienen días cargados de cosas positivas, muchos planes se concretan y en lo laboral excelente plano. Amor del pasado se hará presente, pero sabrás evitarlo. Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar, hazlo pero que sea por satisfacción propia. Ten cuidado con cambios repentinos en tu vida, sino vas a mejorar en tu persona no los hagas o podrías perder grandes cosas.

Cancer

La llegada de dinerito extra o la consolidación de un negocio aparecerán en fechas muy próximas. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. Muchas oportunidades de realizar un viaje y con el cambio en tu estado de ánimo que te van a beneficiar. Las personas te buscan mucho porque siempre tienes el buen consejo para darles, date la oportunidad de tomar en cuenta esos consejos para ti también pues sueles no quedarte con ellos. Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económgicas. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él.

Géminis

Ponte perra en gastos y compras o saldrás bien canjeada. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas falsas e hipócritas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. Podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores. Cuidado con esperar más de personas que no te ofrecen nada más que dolores de cabeza. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. No descuides tu salud y trata de descansar más. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, últimamente se te resbalan los malos comentarios hacia tu persona. Ten cuidado con exigir a quienes te rodean algo que tu no estarás dispuesto o dispuesta a dar. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Momento de grandes cambios la mayoría muy buenos en el área de los negocios. Abrirás los ojos y mandarás bien lejos a esas personas que te jugaron chueco, traes mucha suerte en juegos de azar y se aproxima viaje.

Tauro

En el amor es importante que te lleves las cosas con calma y no apresures nada o de lo contrario podrías cometer graves errores. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Cuidado con noticias del pasado que podrían causarte un disgusto de último momento. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Algunas veces sueles esperar mucho de los demás y ese es el problema por el cual te decepcionas de todo. Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día. Hay momentos que te desespera mucho el no poder concretar tus metas y sueños, debes de esperar el momento clave, sino luchas por lo que quieres solo no va a llegar.

Aries

Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él más si ya no sabes cómo resolverlo. Es momento de despedirte de todo eso que ya te hizo mucho daño y no te ha dejado avanzar, de creer en ti y en tus sueños y no dar explicaciones a quienes no te las están pidiendo. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, el día de mañana podría ser tarde para hacerlo, hazlo cuando lo sientas. Es momento de consolidar proyectos los cuales habían quedado inconclusos y no se habían podido realizar. Ponte perra con una traición que viene por parte de familiar cercano porque te va a doler demasiado. Ten mucho cuidado con proyectos de última hora los cuales no te van a salir como esperas y eso podría complicarte mucho la cuestión económica. Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que lo único que caen del cielo es la lluvia, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse.