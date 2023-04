Reverendo Al Sharpton llama “espiritual” a acusación de Trump

El reverendo y también activista de los derechos civiles Al Sharpton dice que la acusación de Donald Trump fue “espiritual” y que le fiscal de Manhattan Alvin Bragg “nos hará justicia”.

“Siempre estoy buscado la interpretación espiritual de algo. Creo que es muy irónico que en el 55 aniversario del asesinato del Dr. King el presidente que trató de revertir mucho de lo que hizo King vaya a ser procesado en la Corte Suprema de Manhattan por un fiscal negro”, dijo el reverendo previo a la lectura de cargos de Trump en un evento en la Universidad de Nueva York, según el Washington Times.

También dijo que Bragg, quien ha sido objeto de críticas por parte de Trump, así como de sus aliados, lo hizo pensar en Martin Luther King Jr. cuando presentó los cargos en su contra.

“Estoy pensando en el Dr. King como el primer fiscal de distrito negro de Manhattan que nos hará justicia y presentará cargos penales contra el presidente Trump”, agregó.

También sacó a relucir el día que Trump pidió que cinco adolescentes negros de origen hispano fueran acusados de violar a una mujer blanca en el Central Park para ser ejecutados; los acusados, después de una investigación, fueron exonerados.

“Estoy pensando en los 5 exonerados que no solo fueron víctimas de un sistema de justicia penal que no los protegió, sino también de la virulencia y el odio por los hombres como Trump. Pero hoy vemos progreso con el arco de la historia inclinándose hacía la justicia tal como dijo el Dr. King. Mientras, celebramos este momento de justicia en el aniversario del asesinato de King, tenemos que recordar que el trabajo no ha terminado”.

Esta no es la primera vez que Al Sharpton hace un comentario sobre Trump, semanas atrás cuando el gran jurado de Nueva York votó a favor de acusar al exmandatario, dijo a través de un comunicado de prensa que “todo lo que puedo decir es que lo que pasa, vuelve”.

“Aquellos de nosotros que estuvimos allí en 1989 no se nos escapa que es probable que Donald Trump entre al mismo juzgado donde los cinco exonerados fueron falsamente condenados por un crimen que no cometieron”, mencionó.

Trump fue acusado de 34 delitos graves relacionados con fraude electoral, así como por el pago que hizo en “secreto” a la modelo porno Stormy Daniels para mantenerla callada sobre su fugaz aventura en 2016.

Sigue leyendo:

• ¿Cuáles son los otros problemas legales que enfrenta Trump?

• Donald Trump se fue de fiesta con Melania tras acusación del gran jurado de Nueva York

• Bragg tras acusación de falsificación de documentos de Trump” “Nadie está por encima de la ley”