Ryan García elogia los golpes del campeón de la UFC Alex Pereira: “Ese tipo da miedo”

Ryan García no solo está al tanto de lo que ocurre en el boxeo, también sigue de cerca lo que acontece en la UFC. Este sábado 8 de abril se realizará en Florida la edición 287 que protagonizan Alex Pereira vs. Israel Adesanya 2, y para el californiano, Poatan, como también se le conoce al brasileño, “da miedo”.

Durante una entrevista en el podcast Impaulsive de Logan Paul, García aseguró que la pelea por el cinturón de peso mediano (185 lb) de la UFC “va a ser enorme” y elogió poder de los golpes de Alex Pereira.

“Eso (Pereira vs. Adesanya 2) va a ser enorme. ¿Sabes lo que es una locura? Nunca he visto a nadie lanzar un gancho como yo, pero Pereira lanza un gancho como yo. Lo lanza donde realmente no usas demasiado las piernas. Simplemente, ¡zas!”, dijo King Ry.

“Ese tipo da miedo. No creo que me gustaría estar cerca de ese hombre. Es un destructor. Pelea como un Terminator. Es raro, hermano. Ese tipo es otra cosa”, agregó.

En el UFC 287, Israel Adesanya buscará recuperar su cinturón de peso mediano que le fue arrebatado por Alex Pereira en la edición 281 en noviembre del 2022. El brasileño se ha convertido en el verdugo del nigeriano, ya que lo ha vencido en tres ocasiones: dos en kickboxing cuando pertenecían a Glory y una en MMA. El evento co-estelar de la cartelera estará a cargo de Jorge Masvidal, quien busca volver a la senda del triunfo, y Gilbert Burns.

Por su parte, Ryan García enfrentará a Gervonta Davis el 22 de abril, en el T-Mobile Arena en Las Vegas (EE.UU.), y uno de ellos perderá su invicto en el deporte. El californiano, de 24 años, regresó al ring en 2022 con dos victorias para mantener su récord inmaculado que consta de 23 triunfos, 19 de los cuales llegaron por la vía del nocaut.

